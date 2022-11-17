Eğitim için hesap yönetimi

Öğrenci veya eğitmen olarak çalışmaya başlanması

Öğrencilerin ve eğitmenlerin, bireysel kullanım amacıyla yazılımlara erişmek için Autodesk Eğitim planını kullanmaya başlamaları için atılması gereken adımları burada bulabilirsiniz. Sınıfları veya laboratuvarları ayarlama konusunda yardım için Eğitmen olarak sınıf ayarlama bölümüne bakın.

Öğrenciler ve eğitimciler için hesap oluşturulması

Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planı kapsamındaki ürünleri kullanmak için bir Autodesk hesabı oluşturmanız gerekir. Eğitim erişimi için uygun olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).

 

Autodesk, çoklu oturum açma (SSO) sistemi kullanır. Bu, birçok Autodesk web sitesinde oturum açmak için aynı e-posta adresini ve parolayı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt ve Etkinleştirme, Eğitim Topluluğu, Autodesk Drive, Autodesk Tartışma Grupları veya diğer bazı Autodesk web sitelerinde oturum açtıysanız zaten bir Autodesk hesabınız vardır.

 

Zaten bir Autodesk hesabınız varsa Ürün Al sayfasından hesabınızda oturum açmanız ve aşağıdaki Öğrenciler ve eğitmenler için uygunluğun onaylanması bölümüne geçmeniz gerekir.

Eğitim hesabı oluşturmak için:

  1. Autodesk Eğitim Topluluğu'ndaki Ürün Al sayfasında Başla’ya, tıklayın.
  2. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girmek için ekrandaki talimatları takip edin. Eğitim rolünüzü seçmeniz istendiğinde şunlardan birini seçin:
    • Yazılımı kişisel cihazınızda kullanmak için Öğrenci'yi seçin.
    • Bu yazılımı öğrencilerle kullanmayı planlıyorsanız Eğitmen'i seçin.
  3. Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizin doğrulanması için bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın.

Hesap onay e-postasını almazsanız:

  1. En az 10 dakika bekleyin.
  2. Spam veya önemsiz e-posta klasörlerinizi kontrol edin.
  3. E-posta sunucunuzun aşağıdaki adreslerden veya güvenilen domainlerden e-posta alınmasına izin verdiğinden emin olun:
    • noreply@autodesk.com (Autodesk Hesabı onay e-postaları için)
    • studentcommunity@autodesk.com (uygunluğun onaylanması için ek bilgi gerekiyorsa)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (eğitmenlerden gelen öğrenci davetleri için)
  4. E-postayı hala almadıysanız yeniden oturum açmayı deneyin.
  5. İstendiğinde etkinleştirme e-postasını yeniden gönderin.
  6. Yine işe yaramadıysa e-posta adresinizi girerken bir yazım hatası yapmış olabilirsiniz. Hesabınızı yeniden oluşturmayı deneyin ve oturum açarken e-posta adresi girişinizi onaylayın.

Şifrenizi unutursanız:

  1. Şifrenizi sıfırlamak oturum açma sayfasındaki için Şifrenizi mi unuttunuz? seçeneğine tıklayın.
  2. Hesabınızı oluşturmak için kullanılan e-posta adresini girin.

Öğrenciler ve eğitmenler için uygunluğun onaylanması

Eğitim planı kapsamındaki yazılım ve hizmetlere erişmek için uygunluğunuzu onaylamanız gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt veya istihdam belgelerini sağlamanız istenebilir.

 

Not: Not: Eğitim kurumunuzdan gelen bir e-posta adresi, uygunluğun onaylanması için yeterli veya gerekli değildir.

 

Önemli: Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.

  • Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir.
  • Belge yüklemeniz gerekiyorsa uygunluğunuzun onaylanması birkaç gün sürebilir.

Uygunluğunuzun onaylanma süreci devam ederken Autodesk yazılımını acilen kullanmanız gerekiyorsa 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz.

Uygunluğu doğrulamak için:

  1. Autodesk Eğitim Topluluğu'ndaki Ürün Al sayfasını ziyaret edin.
  2. Oturum Aç'a tıklayın. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
  3. Açılır listeden okulunuzu seçin. Listede okulunuz yoksa, Okulumu bulamadım seçeneğine tıklayın ve formu tamamlayın. Doğrulama işlemi yedi gün veya daha fazla sürebilir. Evde eğitim için ilgili alana Ev yazın ve açılır listeden Evde Eğitim (Herhangi biri) öğesini seçin.
  4. Tüm bilgileri iki kez kontrol edin.
    Önemli: Daha sonra değiştiremeyeceğiniz içini profil bilgilerinizin doğru olduğundan ve okulunuzun kayıtlarındaki bilgilerle eşleştiğinden emin olun. Kurumunuz için doğru segmenti seçtiğinizden emin olun:
    • Ortaokul K-12 okullarını kapsar.
    • Lise sonrası eğitim, üniversiteler ve kolejlerin yanı sıra ticaret ve meslek okullarını içerir. Yanlış segmenti seçerseniz listeden okulunuzu seçemezsiniz. Yanlış segmenti seçtiyseniz Autodesk Eğitim Desteği (İngilizce) ile iletişime geçin.
  5. Doğrula'ya tıklayın.

Ek belge gönderilmesi

Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Bu belgeler şunları içermelidir:

  • Tam ad (okul kaydında gösterilen adla eşleşmelidir)
  • Eğitim kurumunun tam adı
  • Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih

Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Eğitim kurumundan resmi mektup
    Not: Öğrenciler ve öğretim görevlileri için böyle bir mektubun şablonlarını burada bulabilirsiniz..
  • Kayıt makbuzu
  • Okul harcı makbuzu
  • Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
  • Not dökümü
  • Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi

Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.

 

Autodesk, eğitimde meşru kullanım için ücretsiz profesyonel yazılım sağlama taahhüdümüzü sürdürmeye yardımcı olmak amacıyla, Eğitim lisanslarına veya aboneliklerine erişim için uygunluğun doğrulanması için bir üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcısı olan SheerID’yi görevlendirmiştir. Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk profesyonel ürün ve hizmetlerine ücretsiz erişim isteyen tüm müşterilerin, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt, istihdam veya yüklenici durumuna ilişkin kanıt sağlamaları gerekir.

 

Uygunluğu onaylanması hakkında burada ele alınmayan sorularınız varsa customerservice@sheerID.com adresinden SheerID ile iletişime geçin.

 

Uygunluğunuz onaylandıktan sonra, Eğitim Topluluğu'nda bulunan Autodesk yazılım ve hizmetlerine bir yıllık ücretsiz* Eğitim erişimi elde edersiniz. Erişim, koşulları sağladığınız sürece yıllık olarak yenilenebilir. Sizi Eğitim Topluluğu'na davet eden bir onay e-postası olup olmadığına bakın. Bu e-posta, Ürün Al sayfasına, destek kaynaklarına ve Eğitim Topluluğu sayfasına bağlantılar içerir.

Ayrıca bkz.

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