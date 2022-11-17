Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Bu belgeler şunları içermelidir:
- Tam ad (okul kaydında gösterilen adla eşleşmelidir)
- Eğitim kurumunun tam adı
- Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih
Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:
- Eğitim kurumundan resmi mektup
Not: Öğrenciler ve öğretim görevlileri için böyle bir mektubun şablonlarını burada bulabilirsiniz..
- Kayıt makbuzu
- Okul harcı makbuzu
- Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
- Not dökümü
- Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi
Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.
Autodesk, eğitimde meşru kullanım için ücretsiz profesyonel yazılım sağlama taahhüdümüzü sürdürmeye yardımcı olmak amacıyla, Eğitim lisanslarına veya aboneliklerine erişim için uygunluğun doğrulanması için bir üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcısı olan SheerID’yi görevlendirmiştir. Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk profesyonel ürün ve hizmetlerine ücretsiz erişim isteyen tüm müşterilerin, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt, istihdam veya yüklenici durumuna ilişkin kanıt sağlamaları gerekir.
Uygunluğu onaylanması hakkında burada ele alınmayan sorularınız varsa customerservice@sheerID.com adresinden SheerID ile iletişime geçin.
Uygunluğunuz onaylandıktan sonra, Eğitim Topluluğu'nda bulunan Autodesk yazılım ve hizmetlerine bir yıllık ücretsiz* Eğitim erişimi elde edersiniz. Erişim, koşulları sağladığınız sürece yıllık olarak yenilenebilir. Sizi Eğitim Topluluğu'na davet eden bir onay e-postası olup olmadığına bakın. Bu e-posta, Ürün Al sayfasına, destek kaynaklarına ve Eğitim Topluluğu sayfasına bağlantılar içerir.