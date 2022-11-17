Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planı kapsamındaki ürünleri kullanmak için bir Autodesk hesabı oluşturmanız gerekir. Eğitim erişimi için uygun olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).

Autodesk, çoklu oturum açma (SSO) sistemi kullanır. Bu, birçok Autodesk web sitesinde oturum açmak için aynı e-posta adresini ve parolayı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt ve Etkinleştirme, Eğitim Topluluğu, Autodesk Drive, Autodesk Tartışma Grupları veya diğer bazı Autodesk web sitelerinde oturum açtıysanız zaten bir Autodesk hesabınız vardır.

Zaten bir Autodesk hesabınız varsa Ürün Al sayfasından hesabınızda oturum açmanız ve aşağıdaki Öğrenciler ve eğitmenler için uygunluğun onaylanması bölümüne geçmeniz gerekir.