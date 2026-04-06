Eğitim için hesap yönetimi

Eğitim yazılımına erişimin yenilenmesi

Eğitim planına erişiminiz bir yılın sonunda sona erer. Uygun olduğunuz sürece erişiminizi yıllık olarak yenileyebilirsiniz. Sona erme tarihinden 30 gün önce yenileme işlemini başlatabilirsiniz.

 

Bir yıllık Eğitim planı erişiminizin sona ermesinden otuz gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderilir. Sizin için geçerli olan sona erme tarihini, Eğitim ürünü sayfasından (Autodesk Eğitim Topluluğu web sitesindeki) hesabınızda oturum açtığınızda kişiselleştirilmiş banner bildiriminde de bulabilirsiniz.

 

Erişiminizi yenilemezseniz Eğitim planınızın süresi dolduğunda ücretsiz erişiminiz sona erer. Drive'da depolanan dosyalarınız varsa bunlara erişmeye devam edebilirsiniz. Ancak bu dosyaları düzenleyemez veya yeni dosyalar yükleyemezsiniz.

 

Not: Autodesk bulut hizmetinde depolanan belgeler, Eğitim planı erişiminizin süresi dolduktan sonra 30 gün boyunca kullanılabilir durumda kalır. Bu sürenin bitiminden önce Autodesk bulut hizmetinde depolanan tüm dosyaları aldığınızdan emin olun.


Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya bu kısa videoyu izleyin:

 

Erişim yenileme (1:34 dk.)

Erişimi Yenile

  1. Kimler bu haktan faydalanabilir? bölümünü gözden geçirerek eğitim erişimi için hâlâ uygun olduğunuzdan emin olun.
  2. Eğitim ürünü sayfasında hesabınızda oturum açın.
  3. Banner bildiriminde Yenile'ye tıklayın.
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Autodesk hesabınız zaten varsa ve henüz oturum açmadıysanız, devam etmeden önce oturum açmanız istenir.
  5. Uygunluğunuzu onayladığınızda, erişiminiz ve listelenen ürünleriniz otomatik olarak bir yıl daha uzatılır.

Erişimi yeniledikten sonra en son sürümü istemediğiniz sürece, kurulu olan yazılımınızın yeni bir sürümünü indirmenize gerek yoktur. En yeni sürümü indirmek için Autodesk Hesabı Tüm Ürünler ve Hizmetler sayfasına gidin.

Erişimi yeniden başlatma

Erişiminizin süresi dolduysa ve hâlâ uygunsanız eğitim erişiminizi yeniden başlatabilirsiniz.

  1. Eğitim Ürünü Sayfasında hesabınızda oturum açın.
  2. Eğitim Ürünleri Sayfasından ihtiyacınız olan ürünü seçin.
  3. Ardından, abonelik planı eğitimcisini seçin.
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Gerektiğinde tüm belgeleri gönderin.
  5. Uygunluğunuzu onayladığınızda erişiminiz bir yıl daha uzatılır.

Not: Hesabınızda son kullanma tarihi geçmiş olan tüm ürünlerin süresi dolmuştur. Ürününüz zaten yüklü olsa bile Eğitim Ürünü Sayfası sayfasından başka bir ürün abonelik edinmeniz gerekir.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle