Bir yıllık Eğitim planı erişiminizin sona ermesinden otuz gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderilir. Sizin için geçerli olan sona erme tarihini, Eğitim ürünü sayfasından (Autodesk Eğitim Topluluğu web sitesindeki) hesabınızda oturum açtığınızda kişiselleştirilmiş banner bildiriminde de bulabilirsiniz.

Erişiminizi yenilemezseniz Eğitim planınızın süresi dolduğunda ücretsiz erişiminiz sona erer. Drive'da depolanan dosyalarınız varsa bunlara erişmeye devam edebilirsiniz. Ancak bu dosyaları düzenleyemez veya yeni dosyalar yükleyemezsiniz.

Not: Autodesk bulut hizmetinde depolanan belgeler, Eğitim planı erişiminizin süresi dolduktan sonra 30 gün boyunca kullanılabilir durumda kalır. Bu sürenin bitiminden önce Autodesk bulut hizmetinde depolanan tüm dosyaları aldığınızdan emin olun.



Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya bu kısa videoyu izleyin:

Erişim yenileme (1:34 dk.)