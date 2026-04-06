Bazı durumlarda, aşağıdakilere ilişkin ek uygunluk kanıtı göndermeniz istenebilir:
- Tam adınız (okul kaydında görünen adla eşleşmelidir)
- Eğitim kurumunun tam adı
- Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih
Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:
- Eğitim kurumundan resmî yazı (bu şablonu (İngilizce) kullanabilirsiniz)
- Kayıt makbuzu
- Okul harcı makbuzu
- Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
- Not dökümü
- Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi
Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcımız SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.
Uygunluğunuz onaylandıktan sonra sizi Eğitim Topluluğu’na davet eden bir onay e-postası alırsınız.