Eğitim için hesap yönetimi

Yönetici olarak uygunluğun onaylanması

Eğitim kurumlarının okul BT yöneticileri, tek kullanıcı lisanslarına, çok kullanıcılı lisanlara ve ağ eğitim lisanslarına erişim elde etmek için uygunluklarını onaylamalıdır. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumundan istihdam belgeleri sağlamanız istenebilir.

 

Önemli: Dersler başladığında yazılıma erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanması sürecini yeterince erken başlatın. Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir. Uygunluğunuz onaylandıktan sonra, Autodesk Eğitim Topluluğu tarafından sunulan Autodesk yazılım ve hizmetlerine bir yıllık ücretsiz* erişim elde edersiniz. (Uygun olduğunuz her yıl erişimi yenileyebilirsiniz.)

Uygunluğunuzun onaylanması ve hesap oluşturulması

Yazılımı kurumunuzdaki birden çok kullanıcıya veya cihaza dağıtmak için bir Autodesk Education hesabına ihtiyacınız vardır. Bir bölge veya bölge ofisinde çalışıyorsanız ve birden fazla eğitim kurumu için yazılım ediniminden sorumluysanız her kurum için ayrı bir hesap oluşturmanız gerekir.

 

Aşağıdaki talimatları izleyin veya bu kısa videoyu izleyin:

 

Ürünleri Alma ve Hesap Oluşturma (2:53 dk.)

 

Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planına kaydolarak Autodesk hesabı oluşturabilirsiniz. Autodesk Account hesabınız varsa en iyi deneyim için öncelikle hesabınızda oturum açın.

  1. Autodesk hesabınız varsa oturum açın. 
  2. Eğitim Ürünleri Sayfasından ihtiyacınız olan ürünü seçin. 
  3. Ardından, rolünüze uygun abonelik planını seçin.  
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Kimliğiniz yalnızca bir kez doğrulanabileceği için sağlanan bilgilerin doğru olduğundan emin olun.  
  5. Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizi doğrulayabileceğiniz bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın. 

Ek belge gerekliliği

Bazı durumlarda, aşağıdakilere ilişkin ek uygunluk kanıtı göndermeniz istenebilir:

  • Tam adınız (okul kaydında görünen adla eşleşmelidir)
  • Eğitim kurumunun tam adı
  • Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih

Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Eğitim kurumundan resmî yazı (bu şablonu (İngilizce) kullanabilirsiniz)
  • Kayıt makbuzu
  • Okul harcı makbuzu
  • Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
  • Not dökümü
  • Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi

Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcımız SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.

 

Uygunluğunuz onaylandıktan sonra sizi Eğitim Topluluğu’na davet eden bir onay e-postası alırsınız.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle