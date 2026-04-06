Eğitim için hesap yönetimi

Genel Bakış: Eğitim planı

Autodesk, eğitmenlere, başarılı kariyerler için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmeye yardımcı olmak üzere dünyanın önde gelen profesyonelleri tarafından kullanılan tasarım yazılımının aynısına erişim imkanı sunar.

 

Eğitim planı, uygun eğitmenlere eğitim amaçlı Autodesk yazılım ve hizmetlerine ücretsiz bir yıllık tek kullanıcı erişimi sağlar. Eğitim Topluluğu aracılığıyla sunulan tüm yazılımlara erişebilirsiniz ve koşulları sağladığınız sürece bu erişim her yıl yenilenebilir.

Hangi özellikler var?

  • Eğitim planı ile erişilen Autodesk yazılımı ve hizmetleri, ücretli abonelik yoluyla kullanıma sunulan aynı özellikleri ve işlevleri içerir.
  • Erişim, geçerli sürümü ve en fazla üç önceki sürümü (varsa) içerir. Yazılım ve hizmetlerin listesi için Eğitim Topluluğu sitesine bakın.
  • Farklı bir dile mi ihtiyacınız var? Autodesk yazılım ve hizmetleri İngilizce olarak mevcuttur. Bazı başlıklar bazı diğer dillerde mevcut olabilir. Belirli başlıklar hakkında daha fazla bilgi için Autodesk ürünleri sayfasına bakın.

Kullanım kısıtlamaları

  • Eğitim planı aracılığıyla erişilen yazılım ve hizmetler yalnızca öğrenme ve araştırma ile doğrudan ilgili olan amaçlar için kullanılabilir. Ticari, mesleki veya diğer herhangi bir kâr amacı güden faaliyet için kullanılamaz.
  • Eğitim Planı'na katılmak için öğrencilerin minimum yaş (İngilizce) gereksinimlerini karşılaması gerekir.
  • Kullanıcılar Autodesk yazılımını en fazla üç cihaza kurabilir.

Bulut hizmetleri

Autodesk bulut hizmetleri, çalışmanızı tasarlama, görselleştirme, simüle etme ve başkalarıyla paylaşma şeklinizi iyileştirebilen hizmet yazılımı (SaaS) seçenekleridir. Eklenti hizmetleri ve seçili isteğe bağlı bileşenlerin yanı sıra işleme veya simülasyon etkinliği gibi yoğun bilgi işlem gücü gerektiren depolama ve hizmetler, internet bağlantınız olduğu sürece istediğiniz zaman erişebileceğiniz bir konumda depolanır.

 

Herkes için iyi hizmet düzeylerinin sağlanmasına yardımcı olmak için lütfen bulut hizmetlerini dikkatli bir şekilde kullanın. Bulut hizmetlerini düzenli olarak pazar ortalamasının ötesinde kullanan eğitim planı kullanıcıları ek kısıtlamalarla karşılaşabilir. Bulut hizmetlerine yönelik kısıtlamalar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Kullanım Şartları (İngilizce) 'na bakın.

Abonelik ve lisans şartları

Kullanım Şartları (TOU) (İngilizce), yazılımın Eğitim planı aracılığıyla kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları sağlar.

 

Autodesk Drive ve diğer web hizmetleri, hizmet şartları sözleşmesi kapsamında sunulmaktadır. Belirli bir hizmet için geçerli olan şartlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her hizmetle birlikte verilen şartları gözden geçirdiğinizden emin olun. Bu şartlar, bir hizmetle ilişkili Autodesk yazılımlarını ve aboneliklerini kullanımınız için geçerli olan tüm şartlara ve autodesk.com ve diğer Autodesk web siteleri için web sitesi kullanım şartlarına ek olarak sunulur.

Doğrulama ve gizlilik

Autodesk, eğitimde kullanılmak üzere ücretsiz profesyonel yazılım sağlama taahhüdümüzün sürdürülmesine yardımcı olmak amacıyla, eğitime erişim için uygunluğun doğrulanması için üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcısı olan SheerID'yi görevlendirmiştir. Uygunluğun onaylanması için kullanıcılar, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt, istihdam veya yüklenici statüsüne ilişkin kanıt sağlamalıdır.

 

Müşterilerimizin gizliliğini korumak Autodesk için önemlidir. Kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve açıklandığı hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Gizlilik Beyanı (İngilizce) 'na bakın.

