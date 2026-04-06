Autodesk Hesabınız yoksa ürünlerinizi indirebilmeniz için önce bir hesap oluşturmanız gerekir.
- Bir ürün atandığında aldığınız Autodesk e-postasındaki Autodesk Hesabı oluşturma talimatlarını takip edin. Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı girin. E-posta alanı, ürün atamanızı aldığınız e-posta adresini içerir. Bu, aynı zamanda yeni Autodesk kullanıcı kimliğinizdir.
- Autodesk Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmek için kutuyu işaretleyin ve Hesap Oluştur’a tıklayın.
- Onay mesajında Bitti'ye tıklayın.
- Gezinme çubuğunda Ürünler ve Hizmetler'e gidin.
- Ürününüzü bulun ve Şimdi İndir'e veya İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın.
- Windows veya Mac yazılımını indirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- .exe veya .dmg dosyasını indirdikten sonra, kurulumu yapmak için ekrandaki talimatları takip edin.
Autodesk kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı parola yönetimi uygulaması gibi güvenli bir yerde saklayın. Bu, hesabınızdan indirilen ürünlere erişmek ve bazı durumlarda Autodesk ürünlerinde oturum açmak için gereklidir.