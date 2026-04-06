Eğitim için hesap yönetimi

Atanan Ürünlerin Yüklenmesi

Öğretmeniniz veya iş arkadaşınız size bir Autodesk ürünü atarsa Autodesk'ten size hangi ürünlerin atandığını ve bunları nereden indireceğinizi bildiren bir e-posta alırsınız. Autodesk Hesabınız olup olmadığına bağlı olarak aşağıdaki adımları takip edin.

 

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları izleyin veya bu kısa videoyu izleyin:

 

Autodesk ürünlerini indirme (2:00 dk.)

 

Yazılımı en fazla üç cihaza kurabilirsiniz. Atanan kullanıcılar, ürün atamasını yapan eğitmen erişim atamasını kaldırana veya Eğitim planına uygunlukları sona erene kadar yazılıma erişebilir.
 

Not: Eğitmeniniz veya iş arkadaşınız, öğrenci ekleyip atamanıza ve ekipleri yönetmenize yardımcı olması için size ikincil yönetici rolü atayabilir. Daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.

Hesabınız yoksa

Autodesk Hesabınız yoksa ürünlerinizi indirebilmeniz için önce bir hesap oluşturmanız gerekir.

  1. Bir ürün atandığında aldığınız Autodesk e-postasındaki Autodesk Hesabı oluşturma talimatlarını takip edin. Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı girin. E-posta alanı, ürün atamanızı aldığınız e-posta adresini içerir. Bu, aynı zamanda yeni Autodesk kullanıcı kimliğinizdir.
  2. Autodesk Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmek için kutuyu işaretleyin ve Hesap Oluştur’a tıklayın.
  3. Onay mesajında Bitti'ye tıklayın.
  4. Gezinme çubuğunda Ürünler ve Hizmetler'e gidin.
  5. Ürününüzü bulun ve Şimdi İndir'e veya İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın.
  6. Windows veya Mac yazılımını indirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
  7. .exe veya .dmg dosyasını indirdikten sonra, kurulumu yapmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Autodesk kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı parola yönetimi uygulaması gibi güvenli bir yerde saklayın. Bu, hesabınızdan indirilen ürünlere erişmek ve bazı durumlarda Autodesk ürünlerinde oturum açmak için gereklidir.

Hesabınız varsa

Autodesk Hesabınız varsa oturum açın ve ürünlerinizi indirin.

  1. Ürünlere atandığınızda aldığınız Autodesk e-postasında, Başlamak için Oturum Aç düğmesine tıklayın. Ayrıca doğrudan Autodesk Hesabı'na gidip oturum açabilirsiniz.
    Not: İstenirse, 2 adımlı doğrulamayı ayarlayın veya Daha Sonra Hatırlat'a tıklayın.
  2. Gezinti çubuğunda Ürünler ve Hizmetler'e tıklayın.
  3. Ürününüzü bulun ve Şimdi İndir'e veya İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın.
  4. Windows veya Mac yazılımını indirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
  5. .exe veya .dmg dosyasını indirdikten sonra, kurulumu yapmak için ekrandaki talimatları takip edin.

