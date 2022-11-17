Öğretmeniniz veya iş arkadaşınız size bir Autodesk ürünü atarsa Autodesk'ten size hangi ürünlerin atandığını ve bunları nereden indireceğinizi bildiren bir e-posta alırsınız. Autodesk Hesabınız olup olmadığına bağlı olarak aşağıdaki adımları takip edin.

Yazılımı en fazla üç cihaza kurabilirsiniz. Atanan kullanıcılar, ürün atamasını yapan eğitmen erişim atamasını kaldırana veya Eğitim planına uygunlukları sona erene kadar yazılıma erişebilir.

Not: Eğitmeniniz veya iş arkadaşınız, öğrenci ekleyip atamanıza ve ekipleri yönetmenize yardımcı olması için size ikincil yönetici rolü atayabilir. Daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.