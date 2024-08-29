SSO'yu etkinleştirme

Kurum aboneliğine sahip bir BT yöneticisiyseniz öğrencileri ve eğitmenleri Autodesk Account hesabınıza kolayca davet etmek için SSO'yu etkinleştirebilirsiniz. Adım adım ayrıntılı bilgi için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum Kılavuzuna bakın.
Kurum aboneliğine sahip bir BT yöneticisiyseniz öğrencileri ve eğitmenleri Autodesk Account hesabınıza kolayca davet etmek için SSO'yu etkinleştirebilirsiniz. Adım adım ayrıntılı bilgi için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum Kılavuzuna bakın.
Uygunluk durumunuzu kanıtlamanız gerekeceğinden Autodesk Account hesabınızı oluşturmak için kurumsal e-posta adresinizi kullanmanızı öneririz. Özel BT yöneticisi e-postası kurumunuzun dahili uygulamasının bir parçasıysa başka bir Autodesk Account hesabını davet etmek için özel BT yöneticisi e-posta adresini hesabınıza bağlı ikincil yönetici olarak kullanabilirsiniz. Yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.
Kurumunuzun etki alanı için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum Kılavuzunda belirtilen adımları izleyin. Kurulum ve test aşamalarını tamamladıktan sonra yeni kullanıcılara otomatik olarak çoklu oturum açma erişimi verilmesini isteyip istemediğiniz sorulur; bunun için SSO ile yeni kullanıcılara otomatik erişim ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz. (Bu ayarı dilediğiniz zaman SSO erişimini düzenle bölümünden değiştirebilirsiniz.)
SSO ile yeni kullanıcılara otomatik erişim ver seçeneğini işaretlediyseniz (bu seçeneği dilediğiniz zaman SSO erişimini düzenle bölümünden işaretleyebilirsiniz) yeni kullanıcılar kurumunuzun etki alanı için SSO'yu etkinleştiren Autodesk Ekibinde görünür. Diğer kullanıcı Autodesk ekibinize eklendikten sonra gruplar oluşturabilir ve kullanıcıları bu gruplar arasında taşıyabilirsiniz.
Kurumunuzun hem eğitim hem de ticari lisansa ihtiyacı varsa kafa karışıklığı yaşanmaması veya yanlışlıkla lisans ataması yapılmaması için bunları farklı BT yöneticileri veya Autodesk ekibi tarafından yönetilen farklı Autodesk Account hesaplarına ayırabilirsiniz.
SSO ile Yeni Kullanıcılara Otomatik Olarak Erişim Ver seçeneği işaretlendiğinde yeni kullanıcıların SSO'yu etkinleştiren Autodesk ekibinde görüneceğini unutmayın.
Tek bir Autodesk Account hesabında eğitim ve ticari lisansları iki Autodesk ekibine ayırma:
Not: Kurumunuz Dizin senkronizasyonunu ticari bir teklif kapsamında kullanmayı planlıyorsa lütfen mevcut Autodesk ekip kısıtlamalarını göz önünde bulundurun.
Autodesk Eğitim planı şu anda eğitim lisansları için Dizin Senkronizasyonunu desteklememektedir. Gruplarınızı, kullanıcılarınızı ve ürün atamalarınızı yönetmek için Dizin Senkronizasyonunu kullanmak için Standart veya Premium lisans satın almanız gerekir.
Not: Dizin Senkronizasyonunu eğitim lisanslarınızla kullanmak için sahip olduğunuz ticari lisanslar da dahil olmak üzere tüm lisansların aynı Autodesk ekibi üzerinden yönetilmesi gerekir.
Bir öğrenci mezun olduktan sonra etki alanından silindiğinde bu öğrencinin kullandığı Autodesk SSO öğrenci hesabı ve çalışmaları saklanır. SSO öğrenci hesabı verilerinin saklanması, standart Autodesk süreçlerine tabi olup bu süreçlerde değişiklik yapılabilir. Verilerin saklanması hakkında daha fazla bilgiye Autodesk Gizlilik Beyanı kapsamındaki"Autodesk depolama ve veri saklama uygulamaları nelerdir" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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