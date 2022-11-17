Eğitim yazılımınıza erişimi yenilemenin yolları lisans türünüze bağlıdır.
- Kurum abonelikleri: Abonelik, satın alma tarihinden üç yıl sonra sona erecektir. Son kullanma tarihinizi Autodesk Account Abonelikler ve Sözleşmeler bölümünden kontrol edebilirsiniz. Abonelik sona erdiğinde Eğitim ürün sayfasına gidip ihtiyacınız olan ürünü seçerek yeni bir kurum aboneliği oluşturun. Eğitime uygunluğunuzu henüz yeniden doğrulamadıysanız eğitim amaçlı erişim elde edebilmeniz için bilgi göndermeniz istenecektir.
- Ağ lisansları: Lisansınızın süresi dolduğunda yeni bir ağ lisans dosyası oluşturun. Daha fazla bilgi için Lisans dosyası edinme ve kurulum bölümüne bakın.
- Çok kullanıcılı bağımsız lisanslar: Yenilemek istediğiniz üründeki mevcut seri numarasını girerek yeniden etkinleştirin:
- Oturum aç açılır menüsüne tıklayın ve Lisansı Yönet'i seçin.
- Lisans Yöneticisi'nde lisans ayrıntılarını genişletin ve Güncelle'yi seçin.
- Seri numarasını tekrar girin ve Etkinleştir'e tıklayın.
- Hoş Geldiniz ekranında Etkinleştir'e tıklayın.
- Bitir’e tıklayın.
- Yeni sona erme tarihiniz Lisans Yöneticisi'nde görünür.
İpucu: Ürününüzün seri numarasını bulmak için Ürün lisans bilgilerinizin görüntülenmesi bölümüne bakın.