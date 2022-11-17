Öğrenci ve eğitmenler Genel Bakış Uygunluk Öğrenci veya eğitmen olarak çalışmaya başlanması Atanan ürünlerin kurulması Yazılım erişiminin yenilenmesi Yöneticiler ve kurumlar Eğitim kurumları Eğitimci olarak sınıf ayarlanması Yönetici uygunluğu Yönetici olarak laboratuvar kurulumu yapma Kurumsal yazılım erişiminin yenilenmesi Uygun olmayan kuruluşlar SSO'yu etkinleştirme Oryantasyon kılavuzları Öğrenciler için Eğitim Planı kılavuzu Eğitimciler için Eğitim Planı kılavuzu Yöneticiler için Eğitim Planı kılavuzu