Eğitimciyseniz bu kılavuzdaki adımları izleyerek Autodesk Eğitim Planı üzerinden ücretsiz Autodesk yazılımları edinebilirsiniz. Kendiniz erişim hakkı elde edebileceğiniz gibi öğrencilerinizin etmesine de yardımcı olabilirsiniz.

Kendiniz için ürünlere nasıl sahip olacağınız, başka biri tarafından zaten ürün atanıp atanmadığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Öğrencileriniz için ürün edinme konusunda çeşitli seçenekleriniz vardır:

Öğrencilerinize ürün atayıp uygunluk durumlarını onaylayabilirsiniz. Ürün başına en fazla 125 öğrenciye ürün atayabilirsiniz. Bu seçenek önerilir.

Öğrencilerinize uygunluk durumlarını kendi kendilerine doğrulayarak ürünleri yüklemesini söyleyin.

Laboratuvar veya sınıflardaki ortak kullanılan bilgisayarlara ağ lisansları dağıtın.



Not: İki seçenekten birini seçtikten sonra tercihinizi değiştiremezsiniz. Hem tek kullanıcılı abonelikler hem de ağ lisansı gerekiyorsa yöneticiniz ağ ürünleri için ayrı hesaplar oluşturmalıdır.

Kendiniz veya öğrencileriniz için ürünlere erişim hakkı elde etmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. Herhangi bir noktada yardıma ihtiyacınız olursa ayrıntılı makalemizin bağlantısına tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.