Eğitim için hesap yönetimi

Eğitimciler için Eğitim Planı kılavuzu

Eğitimciyseniz bu kılavuzdaki adımları izleyerek Autodesk Eğitim Planı üzerinden ücretsiz Autodesk yazılımları edinebilirsiniz. Kendiniz erişim hakkı elde edebileceğiniz gibi öğrencilerinizin etmesine de yardımcı olabilirsiniz.

 

Kendiniz için ürünlere nasıl sahip olacağınız, başka biri tarafından zaten ürün atanıp atanmadığına bağlı olarak farklılık gösterir.

 

Öğrencileriniz için ürün edinme konusunda çeşitli seçenekleriniz vardır:

  • Öğrencilerinize ürün atayıp uygunluk durumlarını onaylayabilirsiniz. Ürün başına en fazla 125 öğrenciye ürün atayabilirsiniz. Bu seçenek önerilir.
  • Öğrencilerinize uygunluk durumlarını kendi kendilerine doğrulayarak ürünleri yüklemesini söyleyin.
  • Laboratuvar veya sınıflardaki ortak kullanılan bilgisayarlara ağ lisansları dağıtın.

    Not: İki seçenekten birini seçtikten sonra tercihinizi değiştiremezsiniz. Hem tek kullanıcılı abonelikler hem de ağ lisansı gerekiyorsa yöneticiniz ağ ürünleri için ayrı hesaplar oluşturmalıdır.

Kendiniz veya öğrencileriniz için ürünlere erişim hakkı elde etmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. Herhangi bir noktada yardıma ihtiyacınız olursa ayrıntılı makalemizin bağlantısına tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kendine atanan ürünleri yükleyen eğitimciler

Autodesk'ten iş arkadaşınızın hangi ürünleri atadığını ve bunları nereden indirebileceğinizi belirten bir e-posta almış olmanız gerekiyor. Yazılımlara erişmek için izleyeceğiniz yol Autodesk hesabınızın olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Ürünleri kendi edinecek eğitimciler

Herhangi bir ürün atanmamış olsa bile Autodesk yazılımlarına kendiniz ücretsiz ulaşabilirsiniz. Eğitimciyseniz bir hesap oluşturarak Autodesk Eğitim Planı'ndan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Şu adımları izleyin:

  1. Ürün Al sayfasına (İngilizce) gidip Başla'ya tıklayarak okul tarafından sağlanan e-posta adresinizle uygunluğunuzu onaylayın. Bu adım, program kapsamındaki bir eğitim kurumunda eğitimci olup olmadığınızı doğrular.
    2. Not:bazı ek belgeler sunmanız

  2. Eğitiminizi tamamladıktan sonra aldığınız e-postada bulunan Hesap Kurulumunu Tamamlayın bağlantısına tıklayarak bir Autodesk hesabı oluşturun.

  3. Ürün Al sayfasından (İngilizce) yazılımlarınızı indirip yükleyin.
    Önemli: Yazılımınız kullandığınız cihazda zaten yüklü olsa bile ürün kartından İndir'e tıklayarak ürün kullanım hakkınızı etkinleştirmeniz gerekir.

  4. Ürününüzü başlatın, Autodesk hesabında oturum açın ve yazılımınızı kullanmaya başlayın.
    Not: Tarayıcınızda oturum açtıktan sonra yazılımınıza dönmek için Ürüne Git'e tıklamanız gerekebilir.

Öğrencilerine ürün atayan eğitimciler (Önerilir)

Uygunluk gereksinimlerimizi karşılayan eğitimcilerin kendi Autodesk Hesaplarını oluşturup yönetmesi gerekir. Ürün başına en fazla 125 öğrenciye Autodesk ürünleri atayabilir veya atamalarını kaldırabilirsiniz. Öğrencilerin uygunluk durumu eğitimciye bağlı olarak otomatik onaylandığından ayrıca doğrulanması gerekmez. Yine de her öğrencinin kendi Autodesk Hesabı olmalıdır.

 

Eğitim dönemi başlamadan önce eğitimciler öğrencilerinden Öğrenciler için Eğitim Planı kılavuzunu okumasını ve "Kendine atanan ürünleri yükleyen öğrenciler" bölümündeki adımları izlemesini isteyin.

 

Şu adımları izleyin:

  1. Ürün Al sayfasına (İngilizce) gidip Başla'ya tıklayarak okul tarafından sağlanan e-posta adresinizle uygunluğunuzu onaylayın. Bu adım, program kapsamındaki bir eğitim kurumunda eğitimci olup olmadığınızı doğrular.
    2. Not:bazı ek belgeler sunmanız

  2. Eğitiminizi tamamladıktan sonra aldığınız e-postada bulunan Hesap Kurulumunu Tamamlayın bağlantısına tıklayarak bir Autodesk hesabı oluşturun.

  3. Atamak istediğiniz ürünlere erişim

  4. Öğrencilerinize ürün atama

Yazılımları öğrencilerin kendilerinin edinmesini isteyen eğitimciler

Eğitimciler, öğrencilerinden yazılımlara erişmek için kendi uygunluk doğrulamalarını yapmasını isteyebilir. Öğrencileriniz bunu nasıl yapılacağı konusunda Öğrenciler için Eğitim Planı kılavuzunun "Ürünleri kendi edinecek öğrenciler" kısmından yardım alabilir.

Ortak kullanılan bilgisayarlar için ağ lisansı dağıtan eğitimciler

Eğitimciler isterse bir ağ lisans sunucusu kullanarak ürün başına 3.000'e kadar öğrenciye eşzamanlı olarak lisans dağıtabilir. Sınıf veya laboratuvar bilgisayarları seri numaralar kullanılarak yönetilir. Okulunuzun BT yöneticisinden ürünleri dağıtmasını isteyebilir veya kendiniz yapabilirsiniz. Eğitimciler için Eğitim Planı kılavuzuna bakın.

 

Not: Fusion 360 veya InfraWorks gibi bazı ürünleri kullanmak için öğrencilerin kendi uygunluklarını doğrulaması ve kendi Autodesk Hesaplarına sahip olması gerekir.

Öğrenci atamalarını kaldıran eğitimciler

Ürün başına 125 öğrenci sınırı olduğundan, bir eğitim dönemi bitip yenisi başlarken yeni öğrencilere ürün lisansı atayabilmeniz için eski öğrencilerin atamalarını kaldırmanız gerekecektir.

 

Öğrenci atamalarını kaldırmak için: Autodesk Hesabı sayfasından Öğrencilerin ürün atamasını kaldırma.

 

Not: Ürün ataması kaldırıldığında öğrencileriniz otomatik olarak bildirim almaz. Öğrencileriniz eğitim amaçlı olarak Autodesk yazılımlarına ücretsiz erişmeye devam etmek istiyorsa Öğrenciler için Eğitim Planı kılavuzunun “Ürünleri kendi edinecek öğrenciler” bölümündeki adımları izleyebilir.

Ürün erişimini yenilemek isteyen eğitimciler

Eğitim yazılımlarına erişmeye devam etmek için her yıl uygunluk durumunuzu yenilemeniz gerekir.  Yenileme tarihinizi Ürün Al sayfasından (İngilizce) görebilirsiniz. Sayfanın üst kısmında kişiselleştirilmiş başlığınızı görmek için oturum açın. Ayrıca kullanım hakkınızın dolmasına 30 gün kala Autodesk tarafından gönderilen hatırlatma e-postasını atlamayın.

 

Autodesk yazılımlarına eğitim amaçlı erişim hakkınızı yenilemek için bkz. Eğitim yazılımlarına erişimi yenileme.

 

Not: Yenileme tarihinizi kaçırırsanız eğitim yazılımlarına erişim işlemlerine baştan başlamanız ve ürünler bilgisayarınızda yüklü olsa bile yeni abonelik oluşturmanız gerekir.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle