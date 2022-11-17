Ücretsiz Autodesk yazılımına erişim hakkı olmayan eğitim kurumları, eğitim, üyelik kuruluşlarına katılım ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yazılım erişimi gibi başka seçeneklere sahip olabilir.
Ücretsiz Autodesk yazılımına erişim hakkı olmayan eğitim kurumları, eğitim, üyelik kuruluşlarına katılım ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yazılım erişimi gibi başka seçeneklere sahip olabilir.
Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı, Autodesk ile büyük Kuzey Amerika sendikalarının ulusal yönetimi arasındaki bir iş birliğidir. Bu çalışma, üyelik eğitimi programlarını yöneten personeli içerir. Program, kendi üyelerini eğiten, test eden ve sertifikalandıran üyelik kuruluşlarını destekler. Daha fazla bilgi edinmek için üyelik eğitimi web sitesine bakın.
Üyelik Eğitim Sağlayıcısı Programı şu anda Kuzey Amerika, İrlanda ve Avustralya'da mevcuttur. Programa kaydolmak için şu adımları tamamlayın:
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