Eğitim için hesap yönetimi

Uygun olmayan kuruluşlar için seçenekler

Ücretsiz Autodesk yazılımına erişim hakkı olmayan eğitim kurumları, eğitim, üyelik kuruluşlarına katılım ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yazılım erişimi gibi başka seçeneklere sahip olabilir.

Eğitim

  • Ticari müşteriler için kurslar—Autodesk Yetkili Eğitim Merkezleri (ATC), Autodesk ürün kullanıcıları için eğitim, ürün uzmanlığı desteği, testlerle sınava hazırlık ve sertifikalandırma sağlar. Bir Yetkili Eğitim Merkezi bulmak veya ATC olma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Autodesk eğitim web sitesine bakın.
  • Öğrenciler ve eğitimciler için kurslar—Yetkili Akademik İş Ortakları (AAP), dünya çapındaki Autodesk Öğrenim İş Ortağı topluluğunun bir parçasıdır. AAP'ler, Autodesk ürünlerini kullanan akademik müşterilere kurslar, eğitmenler ve öğrencilere destek, fakülte geliştirme, kurs benimseme, sertifikalandırma ve diğer hizmetleri sunar. Bir Yetkili Akademik İş Ortağı bulmak veya AAP olma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Autodesk eğitim web sitesine bakın.
  • Yeniden eğitim programları— Yerinden edilmiş işçiler için devlet tarafından finanse edilen veya diğer yeniden eğitim programlarına katılan kuruluşlar, genellikle nitelikli bir eğitim kurumu tanımını karşılamamaktadır. Ancak kuruluşunuz Yetkili Eğitim Merkezi (ATC) programına katılmaya hak kazanabilir.

Üye kuruluşlar ve sendikalar

Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı, Autodesk ile büyük Kuzey Amerika sendikalarının ulusal yönetimi arasındaki bir iş birliğidir. Bu çalışma, üyelik eğitimi programlarını yöneten personeli içerir. Program, kendi üyelerini eğiten, test eden ve sertifikalandıran üyelik kuruluşlarını destekler. Daha fazla bilgi edinmek için üyelik eğitimi web sitesine bakın.

Nasıl kayıt olunur?

Üyelik Eğitim Sağlayıcısı Programı şu anda Kuzey Amerika, İrlanda ve Avustralya'da mevcuttur. Programa kaydolmak için şu adımları tamamlayın:

  1. Üyelik Eğitim Sağlayıcısı site kayıt formunu tamamlayıp belirlenmiş bir dağıtımcıya veya Autodesk'e verin.
  2. Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı Kılavuzunu inceleyin.
  3. Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı Sözleşmesi'ni inceleyip imzalayın.
  4. Yazılım aboneliği siparişi vermeden önce yıllık abonelik ücretlerini ödeyin.

Kayıt kişileri

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

  • TechSoup'taki Autodesk bağış programı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygun kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve hayır kurumlarına tasarım yazılımı sağlar.
  • Autodesk Technology Impact Programı (İngilizce), büyük zorlukların üstesinden gelmek için tasarımdan yararlanan sivil toplum kuruluşlarına yazılım lisanslarını ücretsiz olarak sunar.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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