Eğitim için hesap yönetimi

Yönetici olarak uygunluğun onaylanması

Eğitim kurumlarının eğitmenleri ve laboratuvar yöneticileri, çok kullanıcılı lisanlara ve ağ eğitim lisanslarına erişim elde etmek için uygunluklarını onaylamalıdır. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumundan istihdam belgeleri sağlamanız istenebilir.

 

Önemli: Dersler başladığında yazılıma erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanması sürecini yeterince erken başlatın. Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir. Uygunluğunuz onaylandıktan sonra, Autodesk Eğitim Topluluğu tarafından sunulan Autodesk yazılım ve hizmetlerine bir yıllık ücretsiz* erişim elde edersiniz. (Uygun olduğunuz her yıl erişimi yenileyebilirsiniz.)

Uygunluğunuzun onaylanması ve hesap oluşturulması

Yazılımı kurumunuzdaki birden çok kullanıcıya veya cihaza dağıtmak için bir Autodesk Education hesabına ihtiyacınız vardır. Bir bölge veya bölge ofisinde çalışıyorsanız ve birden fazla eğitim kurumu için yazılım ediniminden sorumluysanız her kurum için ayrı bir hesap oluşturmanız gerekir.

 

Kurumunuzun uygunluğunu onaylamak ve hesap oluşturmak için:

  1. Ürün Al sayfasına gidin.
  2. Uygunluğun onaylanması ve henüz hesabınız yoksa bir hesap açma sürecinin tam açıklaması için o sayfadaki Nasıl çalışır? videosunu izleyin.
  3. Bu sayfada Başla’ya tıklayın.
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girmek için ekrandaki talimatları takip edin. Eğitim rolünüzü seçmeniz istendiğinde şunlardan birini seçin:
    1. Kurumunuz adına birden fazla kullanıcıya veya cihaza yazılım dağıtmayı planlıyorsanız BT Yöneticisi'ni seçin.
    2. Bu yazılımı öğrencilerle kullanmayı planlıyorsanız Eğitmen'i seçin.
  5. Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizin doğrulanması için bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın.

Ek belge gerekliliği

Bazı durumlarda, aşağıdakilere ilişkin ek uygunluk kanıtı göndermeniz istenebilir:

  • Tam adınız (okul kaydında görünen adla eşleşmelidir)
  • Eğitim kurumunun tam adı
  • Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih

Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Eğitim kurumundan resmi yazı (bu şablonu kullanabilirsiniz)
  • Kayıt makbuzu
  • Okul harcı makbuzu
  • Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
  • Not dökümü
  • Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi

Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcımız SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.

 

Uygunluğunuz onaylandıktan sonra sizi Eğitim Topluluğu’na davet eden bir onay e-postası alırsınız.

Ayrıca bkz.

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