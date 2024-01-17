Nitelikli eğitim kurumlarının eğitmenleri, laboratuvar yöneticileri ve BT yöneticileri, sınıflara veya laboratuvarlara kurulum için Autodesk yazılımlarına ücretsiz erişim sağlayabilir. Çoğu Autodesk ürünü, Fusion 360 gibi web hizmetleri de dahil olmak üzere eğitim erişimiyle sunulur. Eğitim Topluluğu sitesine bakın

Tüm Autodesk yazılımları ve hizmetleri İngilizce olarak mevcuttur. Bazı başlıklar bazı diğer dillerde mevcut olabilir. Belirli başlıklar hakkında daha fazla bilgi için Autodesk ürün sayfasına bakın. Ürünlere erişim, geçerli sürümü ve en fazla üç önceki sürümü (varsa) içerir.

Eğitim hesabınızla ilgili yardım için Autodesk Eğitim Desteği bölümüne bakın.

Not: Ücretsiz Autodesk yazılımı ve/veya bulut tabanlı hizmetler için bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının ve/veya diğer şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.