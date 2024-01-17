Eğitim için hesap yönetimi

Eğitim kurumları için yazılım

Nitelikli eğitim kurumlarının eğitmenleri, laboratuvar yöneticileri ve BT yöneticileri, sınıflara veya laboratuvarlara kurulum için Autodesk yazılımlarına ücretsiz erişim sağlayabilir. Çoğu Autodesk ürünü, Fusion 360 gibi web hizmetleri de dahil olmak üzere eğitim erişimiyle sunulur. Eğitim Topluluğu sitesine bakın

 

Tüm Autodesk yazılımları ve hizmetleri İngilizce olarak mevcuttur. Bazı başlıklar bazı diğer dillerde mevcut olabilir. Belirli başlıklar hakkında daha fazla bilgi için Autodesk ürün sayfasına bakın. Ürünlere erişim, geçerli sürümü ve en fazla üç önceki sürümü (varsa) içerir.

 

Eğitim hesabınızla ilgili yardım için Autodesk Eğitim Desteği bölümüne bakın.

 

Not: Ücretsiz Autodesk yazılımı ve/veya bulut tabanlı hizmetler için bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının ve/veya diğer şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.

Uygunluk

Nitelikli eğitim kurumları, Autodesk eğitim yazılımı ve hizmetleri için uygundur. Nitelikli bir eğitim kurumu, kayıtlı öğrencilere eğitim vermek amacıyla yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş bir kurumdur. Bu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm akredite devlet okullarını ve özel okulları kapsar:

  • Ortaokullar ve liseler
  • Yüksekokullar
  • Kolejler, üniversiteler ve teknik okullar
  • Ulusal olarak tanınan bir evde eğitim organına (veya yerel bir okul yönetim organı tarafından akredite bir eğitim kurumuna bir alternatif olarak açıkça kabul edilebilir olarak tanınan) ait evde eğitim programları

Şu kuruluş türleri nitelikli eğitim kurumları değildir:

  • Akredite olmayan eğitim kurumları
  • Eğitim merkezleri
  • Kiliseler, hastaneler, sağlık sistemleri ve halk kütüphaneleri
  • Araştırma laboratuvarları
  • Yeniden eğitim programları

Kuruluşunuz uygun değilse Uygun olmayan kuruluşlar için seçenekler bölümüne bakın.

 

Not: Dünya çapındaki çoğu eğitim kurumu eğitim amaçlı erişim için uygundur. İstisnalar, Amerika Birleşik Devletleri ticaret ambargosuna tabi ülkelerdeki kurumlardır. Daha fazla bilgi için İhracat Uyumluluğu bölümüne bakın.

Kullanım kısıtlamaları

Yazılım ve hizmetlere eğitim amaçlı erişim, yalnızca öğrenme, öğretme, eğitim, araştırma ve geliştirme ile doğrudan ilgili olan amaçlar için kullanılabilir. Ticari, mesleki veya diğer herhangi bir kâr amacı güden faaliyet için kullanılamaz. Bununla birlikte, yazılım ve hizmetlere erişim, Autodesk sponsorluğundaki tasarım yarışmalarına girişlerin tasarlanması, oluşturulması ve mentorluk için kullanılabilir.

 

Uygunluk hakkında daha fazla bilgi için Yöneticiler ve kurumsal eğitimciler için uygunluğun anlaşılması bölümüne bakın.

 

Eğitim amaçlı erişime izin verilmeyen kullanımlar şunları içerir:

  • Tesis kullanımı: Bir eğitim kurumunun kampüsünün fiziksel yapılarının ve altyapısının tasarlanmasına, inşa edilmesine ve sürdürülmesine izin verilmez.
    İstisna: Bir eğitim kurumu, bu tür bir kullanım daha önce bir lisans sözleşmesi veya ayrı bir sözleşme ile verilmişse tesislerin kullanımı için yazılımın bu belirli sürümlerini kullanmaya devam edebilir.
  • Araştırma: Eğitim kurumu tarafından işletilen veya eğitim kurumuna bağlı herhangi bir ticari program veya kuruluş tarafından ticari bir amaçla yapılan araştırmalara izin verilmez.
    İstisna: Eğitim kurumunun akredite eğitim programlarının bir parçası olarak öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve yayınlanan akademik araştırmalara izin verilir.

Daha fazla bilgi için Uygun olmayan kuruluşlar için seçenekler bölümüne bakın.

Bulut hizmetleri

Aşağıdaki bulut hizmetleri Eğitim bakım anlaşması aracılığıyla kullanılabilir:

  • İşleme—Daha kısa sürede tasarımlarınızın daha gerçekçi fotoğraf görüntülerini ve panoramalarını oluşturun.
  • Revit İçin Enerji Analizi—Tasarım alternatiflerinin enerji ve yaşam döngüsü maliyetlerini karşılaştırın ve daha sürdürülebilir tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olacak bilinçli kararlar alın.
  • Autodesk Green Building Studio—Birden fazla tasarım yinelemesiyle enerji verimliliğini optimize edin ve karbon nötrlüğü için çalışın.
  • Autodesk Inventor İçin Optimizasyon—Autodesk Inventor yazılımı için bulut tabanlı tasarım simülasyonu aracılığıyla birden fazla tasarımın performansını test edin.
  • Revit için Yapısal Analiz—Tasarım modellerini Autodesk Revit yazılımından buluta genişletin ve bu modelleri Yapı Bilgi Modelleme (BIM) sürecinin bir parçası olarak analiz edin.
  • Autodesk MockUp 360—Bu gerçek zamanlı iş birliği ve dijital tasarım modeli aracını kullanarak tedarikçiler ve müşterilerle basit ve bulut tabanlı bir ortamda çalışın.
  • Autodesk Process Analysis 360—Üretim süreçlerinizi modelleyin, inceleyin ve optimize edin. Planlamadan düzene kadar olan zorlukları belirleyin ve verimliliğinizi artırın.
  • Autodesk Remote yazılım hizmeti—Yerel tasarım verilerine erişmek için uzaktaki bir PC veya iPad'den ana bilgisayarınızda kurulu olan Autodesk yazılımını çalıştırın. iPad uygulaması, sadece Autodesk Inventor yazılımı ile uyumlu, internete erişebileceğiniz her yerden çalışmanıza olanak tanır.

Autodesk bulut hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bulut Hizmetleri bölümüne bakın.

Bulut depolama tahsisleri

Eğitim bakım anlaşması müşterileri, planda adlandırılmış kullanıcı başına 25 GB Autodesk bulut depolama alanı elde eder. Sözleşme yöneticileri, etkin bir planda lisans başına bir adlandırılmış kullanıcı atayabilir.

 

Örneğin, 1.250 kullanıcı girişi yaparsanız eğitim kurumunuz 31.250 GB (1.250 x 25 GB) Autodesk bulut depolama alanına sahip olur.

 

Şu anda depolama alanını adlandırılmış kullanıcı hesapları arasında birleştiremezsiniz ve depolama alanı toplam miktar değildir: adlandırılmış bir kullanıcı hesabının maksimum depolama alanı 25 GB olabilir.

Önceki eğitim lisansları

Mart 2020'de Autodesk, eğitim erişimini üç yıllık bir dönemden bir yıllık bir döneme dönüştürdü. Şu anda Autodesk yazılımı için Ağustos 2020'den önce verilmiş bir veya üç yıllık tek kullanıcılı bağımsız (bireysel) eğitim lisansına sahipseniz lisans tüm dönem boyunca çalışmaya devam edecektir. Süresi dolduğunda, Eğitim planına uygunluğunuzu onaylamanız ve sonrasında lisansınızı etkinleştirmek için ürünü indirmeniz gerekir. Yeniden kurmaya gerek yoktur.

 

Mart 2023’te Autodesk, eğitim lisansına sahip eğitim kurumlarının erişimini bir yıllık dönemden üç yıllık döneme dönüştürdü. Çok kullanıcılı/ağ lisansına sahip olan eğitim kurumlarının erişimini Autodesk yazılımını aldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak şekilde otomatik olarak uzattık. 1 yıldır lisansa sahip olan kurumlar 2 yıl daha, 2 yıldır lisansa sahip olan kurumlar ise 1 yıl daha erişim elde edecek. Yazılımı kullanmaya devam etmek için kurumların BT yöneticilerinin veya eğitimcilerin orijinal seri numaralarını kullanarak lisanslarını yeniden etkinleştirmeleri yeterli olacaktır. 28 Mart 2023 tarihinden sonra indirilen çok kullanıcılı/ağ lisansları 3 yıl boyunca geçerli olup bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Üç yıllık erişim süresi dolan kurumların laboratuvar veya sınıf ortamlarında kesintisiz erişim sağlamak için Eğitim Topluluğu üzerinden lisanslarını yükseltmelerini öneririz.

 

Haziran 2024te Autodesk, eğitim amaçlı erişimi üç yıllık bir dönemden bir yıllık çoklu kullanıcılı/ağ lisanslarına dönüştürdü. Şu anda Autodesk yazılımı için Haziran 2024'ten önce verilmiş bir veya üç yıllık çok kullanıcılı/ağ lisansına sahipseniz lisansınız tüm kullanım dönemi boyunca çalışmaya devam edecektir. Kullanım süresi dolduktan sonra lisansınızı Eğitim Topluluğu üzerinden yükseltmenizi öneririz. Kesintisiz erişim için eğitim planına uygunluğunuzu koruyun.

Lisans ve abonelik şartları

Eğitim kurumu lisansları aşağıdaki sayıda kullanıcı ve cihaza otomatik olarak izin verir:

  • Ağ lisansları - 3.000 eş zamanlı kullanıcı
  • Çok lisanslı, bağımsız lisanslar - 1.250 cihaz

3.000'den fazla kullanıcı veya 1.250'den fazla cihaz eklemek için Autodesk Destek ile iletişime geçin.

 

Not: İlk lisansı kayıt sırasında kaydettiğinizden emin olun.

 

Kullanım Şartları, yazılımın Eğitim planı aracılığıyla kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları sağlar. Kullanım Şartlarına ek olarak geçerli olan şartlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eğitim Amaçlı Kullanıcılar - ek şartlar.

 

Eğitim Topluluğuna erişiminiz, Autodesk web sitesini kullanan tüm müşteriler için geçerli olan web sitesi Kullanım Şartlarına ek olarak Eğitim Özel Şartlarına da tabidir.

 

Autodesk Drive ve diğer web hizmetleri, hizmet şartlarına tabidir. Belirli bir hizmet için geçerli olan şartlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her hizmetle birlikte verilen şartları gözden geçirdiğinizden emin olun. Bu şartlar, bir hizmetle ilişkili Autodesk yazılımlarını kullanımınız için geçerli olan tüm şartlara ve autodesk.com ve diğer Autodesk web siteleri için web sitesi kullanım şartlarına ek olarak sunulur.

Doğrulama ve gizlilik

Autodesk, eğitimde kullanılmak üzere ücretsiz profesyonel yazılım sağlama taahhüdümüzün sürdürülmesi amacıyla, eğitime erişim için uygunluğun doğrulanması için üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcısı olan SheerID'yi görevlendirmiştir. Uygunluğun onaylanması için kullanıcılar, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt, istihdam veya yüklenici statüsüne ilişkin kanıt sağlamalıdır. Yöneticiler ve kurumsal eğitimciler için uygunluğun onaylanması bölümüne bakın.

 

Müşterilerimizin gizliliğini korumak Autodesk için önemlidir. Kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve açıklandığı hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Gizlilik Beyanı’na bakın.

Ayrıca bkz.

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