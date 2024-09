Autodesk é a empresa que desenvolve software para as pessoas que dedicam a sua vida a criar e inovar. AutoCAD é uma das subscrições de software que a Autodesk desenvolveu e coloca à disposição dos projetistas de todo o mundo. O AutoCAD é um software CAD (uma designação com origem na expressão inglesa "computer-aided design", que significa projeto assistido por computador) utilizado por arquitetos, engenheiros e profissionais de construção para criar desenhos 2D e 3D com precisão.