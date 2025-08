A 8 de maio de 2023, lançámos a oferta Forma no mercado, que combinava muitas das capacidades de IA e de análise preditiva do Spacemaker para projetos de arquitetura e planeamento urbano em fase inicial com muitas das ferramentas de modelação concetual do FormIt. Também adicionámos novas capacidades, tais como maior disponibilidade de dados e novas análises.

Com muitas das capacidades do Spacemaker agora disponíveis no Forma, retirámos o software Spacemaker e os subscritores existentes foram migrados para o Forma.