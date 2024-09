O Autodesk Fusion com PowerInspect é um software de metrologia utilizado para medir formas 3D complexas com diferentes tipos de hardware. O PowerInspect funciona com hardware baseado em contacto, como máquinas de medição por coordenadas, braços articulados ou sondas montadas no eixo em máquinas CNC. O PowerInspect também funciona com hardware sem ser de contacto (como scanners de luz estruturados). Normalmente, a inspeção compara um componente físico com um modelo CAD 3D ou um desenho 2D.