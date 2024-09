O Guia de início rápido do Revit (inglês) é um excelente ponto de partida. Aprenda os conceitos básicos do Autodesk Revit através de instruções online acessíveis e modelos para arquitetura, estruturas e projetos de especialidades. O conteúdo da amostra estará disponível no ecrã inicial assim que o Autodesk Revit for aberto.



Também está disponível um guia de atalhos de teclado. Recomenda-se a utilização dos atalhos à medida que aprende a utilizar o software.