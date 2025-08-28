Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Crie efeitos visuais espetaculares com IA controlada por si.

O Flow Studio transforma as suas filmagens em cenas CG que pode realizar, editar e exportar. Sem equipamento, sem sentinelas, sem limites. Apenas a sua criatividade e a história que quer contar.

O que é o Autodesk Flow Studio?

O Autodesk Flow Studio (anteriormente conhecido como Wonder Studio) é um conjunto de ferramentas 3D com tecnologia de IA baseado na nuvem que transforma cenas de ação ao vivo em cenas CG editáveis, sem necessitar de uma configuração complexa. Conte as histórias que sempre imaginou com uma IA rápida, acessível e totalmente sob o seu controlo.

  • Crie à velocidade das suas ideias com ferramentas de IA que aceleram o seu fluxo de trabalho sem comprometer a criatividade.

  • Controle todo o processo com elementos exportáveis e editáveis que pode otimizar fotograma a fotograma.

  • Dê os últimos retoques nas ferramentas que conhece graças a uma integração perfeita com o Maya, o Blender, o Unreal Engine e o USD.

Descrição geral do Flow Studio (vídeo: 1:08 min)

Razões para utilizar o Flow Studio

Contar histórias com toda a facilidade

Das curtas-metragens independentes aos épicos cinematográficos, as ferramentas de efeitos visuais de alta qualidade estão agora ao nosso alcance: sem equipamento, sem controlo de acesso.

IA que eleva a sua arte

Direcionável, editável e sem entraves, concebido para apoiar os artistas, e não para os substituir.

Otimizado para fluxos de trabalho criativos

Acelere a produção com ferramentas que eliminam atritos e se integram perfeitamente no seu fluxo de produção criativo, desde conteúdos digitais a trabalhos à escala de um estúdio.

Ver todos os escalões do Flow Studio

Gratuito

Gratuito

 

Para criadores curiosos interessados em explorar os efeitos visuais com tecnologia de IA para elevar a sua narrativa sem qualquer custo. Não é necessário cartão de crédito.

  • 300 créditos/mês
  • Resolução máxima de exportação de 720p
  • 1 GB de espaço de armazenamento
  • 100 MB de tamanho máximo de carregamento de vídeo
  • Três carregamentos de personagens personalizados
  • Captura de movimentos de uma pessoa

Lite

Para criadores prontos para desvendar funcionalidades de IA avançadas e dar vida aos projetos com maior flexibilidade.

  • 2100 créditos/mês
  • Resolução máxima de exportação de 1080p
  • 5 GB de espaço de armazenamento
  • 500 MB de tamanho máximo de carregamento de vídeo
  • Seis carregamentos de personagens personalizados
  • Captura de movimentos de duas pessoas

Standard

Para criadores e pequenas equipas que necessitam de mais opções de exportação e de prototipagem rápida: comprove o valor com rapidez e dimensione com confiança.

  • 6000 créditos/mês
  • Resolução máxima de exportação de 4K
  • 20 GB de espaço de armazenamento
  • 500 MB de tamanho máximo de carregamento de vídeo
  • 15 carregamentos de personagens personalizados
  • Captura de movimentos de três pessoas

Pro

Para equipas grandes que produzem em escala: desvende todas as funcionalidades para dar suporte a projetos complexos prontos para produção.

  • 12.000 créditos/mês
  • Resolução máxima de exportação de 4K
  • 80 GB de espaço de armazenamento
  • 2000 MB de tamanho máximo de carregamento de vídeo
  • 50 carregamentos de personagens personalizados
  • Captura de movimentos de quatro pessoas

Enterprise

Contactar as vendas para obter preços

 

Para estúdios e organizações que precisam de escalabilidade, segurança, controlo e flexibilidade precisos para dar suporte a fluxos de produção de elevado volume e precisão.

  • 48.000 créditos/mês
  • Resolução máxima de exportação de 4K
  • 1 TB de espaço de armazenamento
  • 2000 MB de tamanho máximo de carregamento de vídeo
  • 50 carregamentos de personagens personalizados
  • Captura de movimentos de sete pessoas

O que pode fazer com o Flow Studio

Acelere a sua narrativa criativa

Seja qual for o tamanho do seu projeto e da sua equipa, a interface intuitiva do Flow Studio permite que os artistas façam o que sabem fazer melhor: criar. Carregue sequências, digitalize fotogramas e atribua rapidamente personagens CG a atores reais que gostaria de integrar. Crie também sequências únicas que são automaticamente iluminadas, animadas e compostas.
Imagem em miniatura de captura de movimentos com IA sem marcadores

Captura de movimentos com IA sem marcadores

Integre personagens de CG em atores reais e capte perfeitamente os movimentos faciais, corporais e das mãos com a tecnologia de captura de movimentos baseada em IA do Flow Studio. 

 

Obtenha dados completos de captura de movimentos (inglês) para o seu projeto nos formatos USD ou FBX, com a reatribuição esquelética avançada de personagens e animações prontas para exportação.

Explorar a captura de movimentos com IA

Tecnologia de vídeo para cena 3D

Transforme qualquer sequência de vídeo numa cena animada em 3D com a inovadora tecnologia de vídeo para cena 3D da solução Wonder Animation. 

 

Filme e edite sequências com vários cortes e vários planos. Em seguida, utilize a IA para reconstruir a cena num espaço 3D e combinar a posição e o movimento da relação de cada câmara com as personagens e o ambiente.

Explorar animação/vídeo para cena 3D

Exportações de elementos individuais

Exporte exatamente o que necessita para refinar o seu trabalho. Obtenha os elementos certos para qualquer tarefa criativa, incluindo:

 

  • Captura de movimentos
  • Rastreio de câmara
  • Cenas 3D
  • Passagem de personagem
  • Máscara alfa
  • Placa limpa
  • Renderização final
Explorar elementos de exportação

Integrações avançadas

Adicione os toques finais ao seu trabalho de forma harmoniosa, exportando facilmente os resultados para a ferramenta que já utiliza. Melhore a colaboração com normas abertas integradas, como Universal Scene Description (USD) (inglês), e permita uma troca de dados sem problemas entre ferramentas 3D profissionais, como o Maya, o Blender e o Unreal Engine, para proporcionar exportações simplificadas de alta qualidade.

Automatize a renderização na nuvem

Aumente a eficiência e liberte as suas máquinas para trabalhos mais criativos com a tecnologia de renderização baseada na nuvem do Flow Studio. Envie vários trabalhos de renderização para a nuvem e continue a trabalhar noutros projetos em simultâneo, o que reduz significativamente o tempo de inatividade para os artistas poderem oferecer resultados criativos com maior rapidez. 

Crie. Ligue. Inspire-se

Junte-se a uma comunidade crescente de contadores de histórias, artistas 3D e cineastas que utilizam o Flow Studio para criar, experimentar e elevar o nível, juntos. Dê-nos o prazer da sua companhia.

A sua história, nos seus termos. Com tecnologia Autodesk AI.

O Autodesk AI foi desenvolvido para artistas e criadores que querem agilizar o seu trabalho sem perder o controlo da sua visão. Quer esteja a apresentar a proposta de um projeto, a desenvolver planos de efeitos visuais ou a procurar inspiração, a tecnologia de IA avançada do Flow Studio permite-lhe criar com intenção e concentrar-se na sua paixão por contar histórias.

Obtenha uma subscrição do Flow Studio

Garanta o seu preço por 3 anos
Pague o uso ocasional de produtos com a opção Flex consoante a utilização
Garantia de reembolso até 30 dias
Veja mais motivos para comprar com a Autodesk

Planos para empresas para uma produção dimensionável e segura

Aceda a ferramentas profissionais com a nova
Media & Entertainment Collection

Crie cenas e personagens arrebatadores para cinema, televisão e jogos.

Todas as ferramentas criativas de que necessita para criar um fluxo de produção avançado e dimensionável por um custo inferior, incluindo cinco postos do Arnold, 15 vezes mais potência de simulação, novas capacidades exclusivas de simulação de multidões e captura de movimentos com tecnologia de IA.

Perguntas frequentes (FAQ)

O que é o Flow Studio?

Com tecnologia Autodesk AI, o Flow Studio (anteriormente conhecido como Wonder Studio) é um conjunto de ferramentas 3D baseado na nuvem que transforma cenas de ação ao vivo em cenas CG editáveis, sem necessitar de configurações complexas.

Gera automaticamente elementos de exportação essenciais, como dados de captura de movimentos, rastreio de câmara, máscaras alfa, placas limpas e passagens de personagem: tudo pronto para utilização em ferramentas 3D como o Autodesk Maya, o Blender, o Unreal e o Autodesk 3ds Max via USD.

O Flow Studio permite-lhe contar as histórias que sempre imaginou com uma IA rápida, acessível e totalmente sob o seu controlo.

Como posso utilizar o Flow Studio de forma gratuita?

O Flow Studio oferece um escalão gratuito para criadores curiosos interessados em explorar os efeitos visuais com tecnologia de IA para elevar a sua narrativa a outros patamares. Para obter o Flow Studio sem custos, aceda à página Comparar e clique em "Acesso gratuito".

Como funcionam os créditos do Flow Studio?

O Flow Studio utiliza um sistema de créditos, o que lhe dá liberdade para utilizar a sua subscrição da forma que quiser. Todos os meses, obtém um número fixo de créditos com base no seu plano, que pode gastar em diferentes tipos de projetos, como captura de movimentos com IA, sequências de ação ao vivo ou animação/vídeo para cena 3D.

Cada processo utiliza um determinado número de créditos por segundo. Os créditos são repostos todos os meses, por isso certifique-se de que os utiliza antes de expirarem! Para ver o número de créditos associados a cada plano, consulte a página Comparar.

Qual é a diferença entre rastreio de câmara e rastreio de movimentos?

O rastreio de câmara analisa as imagens de vídeo para determinar o movimento da câmara propriamente dita no espaço 3D, permitindo a colocação exata de objetos, atores ou efeitos 3D numa cena. O rastreio de movimentos, por outro lado, segue o movimento de atores ou elementos específicos no contexto de um vídeo. Enquanto o rastreio de câmara reconstrói um percurso de câmara virtual, o rastreio de movimentos anexa gráficos ou efeitos a alvos em movimento.

Quais são as funcionalidades de IA disponibilizadas no Flow Studio?

O Flow Studio oferece uma vasta gama de ferramentas com tecnologia de IA concebidas para acelerar o seu processo criativo. As principais funcionalidades incluem: captura de movimentos sem marcadores, tecnologia de vídeo para cena 3D e geração automática de elementos essenciais, como rastreio de câmara, placas limpas, máscaras alfa e passagens de personagem.

Tudo o que fizer é preparado de modo a estar pronto para ser exportado para as suas ferramentas 3D preferidas, como o Maya, o Blender ou o Unreal, para que possa otimizar e desenvolver o seu trabalho com total controlo criativo.

O que a Autodesk está a fazer para garantir a utilização responsável e ética da IA e da aprendizagem automática (ML)?

Algumas funcionalidades do Autodesk AI não tiram partido da aprendizagem automática, pelo que não necessitam de dados para a educação dos modelos subjacentes. Quando uma funcionalidade de IA requer dados para fins de educação, a Autodesk utiliza origens de dados diferentes consoante a funcionalidade. Pode consultar o cartão de transparência de IA da funcionalidade, disponível na secção IA fidedigna do Autodesk's Trust Center (inglês) para saber mais sobre se uma funcionalidade do Autodesk AI depende da aprendizagem automática e que origens de dados são utilizadas para fins de educação. Nota: em breve, serão disponibilizados cartões de transparência adicionais.

O que distingue o Flow Studio de outras ferramentas de IA?

Muitas ferramentas tradicionais de IA podem parecer uma caixa negra, isto é, uma solução de circuito fechado cujos resultados não estão propriamente sob o seu controlo. O Flow Studio é diferente. Foi concebido para trabalhar consigo, e não apenas para si. O Flow Studio oferece uma IA controlável e orientável que lhe permite assumir o comando. Pode guiar o processo, aperfeiçoar os resultados e moldar o produto final de forma a refletir verdadeiramente a sua visão criativa. O objetivo não é dispor de um mecanismo automatizado e torcer para que tudo dê certo. É ter as ferramentas certas para dar vida às suas ideias, tendo a IA como o seu assistente criativo.

