Integre personagens de CG em atores reais e capte perfeitamente os movimentos faciais, corporais e das mãos com a tecnologia de captura de movimentos baseada em IA do Flow Studio.

Obtenha dados completos de captura de movimentos (inglês) para o seu projeto nos formatos USD ou FBX, com a reatribuição esquelética avançada de personagens e animações prontas para exportação.