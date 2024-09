No Deserto de Mojave, na Califórnia, a Hardshell Labs está a desenvolver esforços no sentido de conservar as tartarugas-do-deserto, em perigo de extinção, ao enganar os seus principais predadores, os corvos, com uma "Techno-Tort" impressa em 3D que repele os atacantes com uma baforada de aroma de uva.