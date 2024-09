O preço de uma subscrição anual do Revit LT é de e o preço de uma subscrição mensal do Revit LT é de . O preço de uma subscrição de três anos do Revit LT é de . O Revit LT também vem em conjunto com o AutoCAD LT como o AutoCAD Revit LT Suite. O preço de uma subscrição anual do AutoCAD Revit LT Suite é de e o preço de uma subscrição mensal do AutoCAD Revit LT Suite é de . O preço de uma subscrição de três anos do AutoCAD Revit LT Suite é de .