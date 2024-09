Todas as subscrições de produtos são fornecidas automaticamente com o plano Standard incluído e sem custos adicionais.



Para atualizar para um plano Premium, terá de comprar um número de subscrições do plano Premium equivalente ao número de subscrições de produtos que detém. Iremos analisar o número atual de subscrições de produtos elegíveis subjacentes que detém e apresentar-lhe uma proposta.



Planos Premium de 3 anos apenas: para todas as subscrições de produtos adicionais compradas durante o período de vigência de 3 anos, terá de comprar o mesmo número de subscrições do plano Premium adicionais para continuar a ter acesso às vantagens do plano Premium das subscrições de produtos adicionais. Pode comprar subscrições de produtos adicionais em qualquer altura. Iremos aguardar até ao final de cada ano para atualizar as subscrições do plano Premium adicionais. Este processo é designado por nivelamento na data de aniversário. Será realizado um nivelamento no final do primeiro ano e do segundo ano (o primeiro e segundo aniversários da data de início do seu plano Premium). Durante esse período, irá receber uma notificação relativamente ao número de subscrições do plano Premium que terá de adicionar para igualar o número de subscrições de produtos que adicionou anteriormente nesse ano. Nota: só é possível adicionar subscrições do plano Premium durante a fase de nivelamento. Se pretender reduzir o número de subscrições do plano Premium, poderá fazê-lo na sua próxima renovação. Nessa altura, poderá ajustar o número de subscrições do plano Premium e comprar mais ou menos subscrições do mesmo, consoante as suas necessidades. Para obter mais informações, visite a Autodesk Knowledge Network.



Entre em contacto com o seu representante da Autodesk para obter informações sobre os contratos Enterprise Business Agreements.