Recolhemos e utilizamos as informações pessoais do utilizador para as seguintes finalidades:

Para validar a identidade do utilizador, conforme seja necessário para assegurar a execução do nosso contrato celebrado com o utilizador

Para prestar serviços, produtos e outras ofertas, incluindo informações como dados informativos e recomendações, conforme seja necessário para cumprir as nossas obrigações contratuais. Por exemplo, poderemos analisar informações de utilização para finalidades de faturação ou desconto

Para enviar informações importantes ao utilizador, como, por exemplo, sobre a sua conta ou as suas compras, no âmbito do nosso contrato celebrado com o utilizador

Para enviar informações ao utilizador que tenha solicitado, na medida necessária para assegurar a execução do nosso contrato celebrado com o utilizador ou, quando não for necessário para assegurar a execução do contrato, em prol do nosso legítimo interesse, por exemplo, para responder a perguntas do cliente

Para manter e melhorar a segurança das nossas ofertas, bem como para resolver problemas relacionados com estas, conforme seja necessário para assegurar a execução do nosso contrato celebrado com o utilizador ou, quando não for necessário assegurar a execução do contrato, em prol do nosso legítimo interesse em proteger a nossa atividade.

Para anonimizar, agregar ou remover a identificação dos dados pessoais do utilizador, para que deixem de poder identificar o utilizador, em prol do nosso legítimo interesse em realizar pesquisas e análises. Quando removemos a identificação dos dados pessoais, não tentaremos identificar novamente os dados, exceto para a finalidade de confirmar que a identificação foi removida.

Para desenvolver e melhorar as nossas ofertas atuais e futuras e a experiência do utilizador, incluindo através da utilização de sistemas automatizados que analisam dados através da aprendizagem automática e outras técnicas de analítica, em prol dos nossos legítimos interesses ou, se necessário, com o consentimento do utilizador

Para compreender as formas como as nossas ofertas são utilizadas e quem as utiliza, em prol do nosso legítimo interesse em melhorar as nossas ofertas e a experiência do utilizador em geral ou, se necessário, com o consentimento do utilizador

Para analisar informações sobre a forma como o utilizador interage ou poderá interagir connosco ou com as nossas ofertas, em prol do nosso legítimo interesse em melhorar as nossas ofertas e a experiência do utilizador connosco ou, se necessário, com o consentimento do utilizador.

Para tomar decisões estratégicas sobre as nossas operações comerciais, incluindo a comunicação do desempenho da nossa empresa, em prol do nosso legítimo interesse em tomar essas decisões ou, se necessário, com o consentimento do utilizador

Para enviar ao utilizador conteúdos de aprendizagem, tutoriais, sugestões, newsletters, inquéritos ou outras informações, incluindo informações que possam ser relevantes para os seus interesses ou as suas preferências, em prol do nosso legítimo interesse em melhorar a experiência de cliente do utilizador ou, se necessário, com o consentimento do utilizador

Para apresentar publicidade direcionada e enviar ofertas promocionais, publicidade ou outros conteúdos de marketing, em prol do nosso legítimo interesse em realizar atividades de marketing direto ou com o consentimento do utilizador, conforme exigido pela legislação aplicável.

Para detetar, prevenir ou, de outra forma, combater uma utilização inválida, como seja através de fraude e pirataria informática (por exemplo, confirmar que o software é genuíno e devidamente licenciado), e para proteger o utilizador, a Autodesk e/ou terceiros, em prol dos nossos legítimos interesses. Por exemplo, saiba mais sobre a forma como a Autodesk deteta e combate software inválido aqui

Para aplicar, e rever a conformidade com, os termos legais que regem as nossas ofertas, em prol do nosso legítimo interesse em assegurar o cumprimento dos termos relevantes

Para cumprir as nossas obrigações legais ao abrigo da legislação aplicável

Para proteger os direitos, a segurança e a propriedade da Autodesk, do utilizador ou de terceiros, em prol do nosso legítimo interesse em nos protegermos a nós, aos nossos utilizadores e terceiros

Para outras finalidades para as quais obtemos o consentimento do utilizador

Conforme se descreve nas nossas ofertas, por exemplo, num aviso suplementar ou em “About Boxes” (disponível nas Definições da sua aplicação).

Quando nos baseamos no consentimento do utilizador para tratar dados pessoais, o utilizador poderá retirar o consentimento em qualquer momento, contactando-nos através dos dados de contacto infra ou da forma como lhe tivermos indicado por escrito. Tenha em atenção que a retirada do seu consentimento não afetará as nossas atividades de tratamento com base no seu consentimento decorridas antes da retirada.

Quando nos baseamos nos nossos legítimos interesses para tratar as informações pessoais do utilizador, temos em consideração os direitos do utilizador face aos nossos, para que o nosso interesse não seja sobreposto pelos interesses do utilizador em proteger as suas informações. O utilizador também poderá ter o direito de se opor ao tratamento com base em motivos relacionados com a situação particular do utilizador. Para obter mais informações, consulte “Que direitos e opções assistem ao utilizador?” infra.

Quando tratamos dados pessoais do utilizador para cumprir obrigações legais ou para cumprir as nossas obrigações contratuais para com o utilizador ou com o nosso cliente através do qual utiliza as nossas ofertas, a falta de fornecimento desses dados poderá impedir ou atrasar o cumprimento dessas obrigações.