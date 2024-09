Para satisfazer melhor as necessidades do setor de multimédia e entretenimento, o software Autodesk Maya LT evoluiu para o Autodesk Maya Creative, uma versão flexível e económica do Maya com ferramentas poderosas de modelação, animação e renderização. A fim de lhe disponibilizar o conjunto de ferramentas criativas do Maya sem as limitações do Maya LT, como a exportação reduzida de polígonos, adicionámos várias funcionalidades novas para ajudar a oferecer um conjunto de ferramentas mais robusto para a criação de conteúdo 3D de alta qualidade.