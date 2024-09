Os produtos do Autodesk Fusion com CAMplete são utilizados por fabricantes que produzem peças com software de programação CAM e máquinas CNC. O CAMplete é normalmente utilizado por engenheiros de fabrico, programadores CAM ou operadores de máquinas NC para ajudar no pós-processamento, na simulação e na verificação dos caminhos de ferramentas criados em produtos de software CAM, como o Fusion, o FeatureCAM e o PowerMill.