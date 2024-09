O AutoCAD LT é um avançado software CAD 2D utilizado para criar desenhos de precisão e documentação. O AutoCAD inclui todas as funcionalidades do AutoCAD LT, além de funcionalidades adicionais para aumentar a produtividade como a modelagem 3D e a automatização de processos repetitivos. O AutoCAD permite também personalizar a interface do utilizador com APIs e aplicações suplementares. Com o AutoCAD, os utilizadores podem trabalhar de forma mais eficiente com sete conjuntos de ferramentas para setores específicos a fim de otimizar a automatização e a produtividade para tarefas de arquitetura, mecânica, eletricidade, instalações fabris, hidráulica, conversão de imagens rasterizadas, sistemas de informação geográfica e mapeamento 3D.