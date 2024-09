O Autodesk Viewer suporta a maioria dos ficheiros 2D e 3D, incluindo DWG, STEP, DWF, RVT e SolídWorks e funciona com mais de 80 tipos de ficheiros em qualquer dispositivo. Obtenha o feedback de que necessita com as ferramentas de anotação e desenho do Autodesk Viewer para facilitar a colaboração online.