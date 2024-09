Dependendo da encomenda, o imposto sobre as vendas pode ser calculado e cobrado. A cobrança do imposto sobre as vendas é calculada com base na sua localização e é apresentada no ecrã de revisão da encomenda após introduzir o endereço para faturação.

Clientes com isenção fiscal: de momento, não nos é possível processar encomendas com isenção fiscal online. Visite o Centro de revendedores (inglês) para localizar um Revendedor autorizado da Autodesk perto de si.