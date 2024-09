O Autodesk AutoCAD Web, anteriormente designado de Aplicação AutoCAD para a Web e Aplicação AutoCAD para dispositivos móveis, é utilizado para aceder aos principais comandos do Autodesk AutoCAD com o objetivo de editar e gerar projetos fundamentais, colaborar com colegas, adicionar notas de alteração e marcações sem alterar o desenho existente e aceder a ficheiros CAD na nuvem. Consulte todas as perguntas frequentes para obter mais informações: