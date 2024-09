Termos de Uso

(b) Arbitragem vinculante e resolução de disputas para os Estados Unidos e o Canadá

Se Seu principal local de negócios (ou se Você for uma pessoa física, Seu local de residência) estiver situado nos Estados Unidos ou no Canadá, as seguintes disposições informais de resolução de disputas e arbitragem vinculante se aplicarão a Você:

(i) Resolução informal de disputas e arbitragem vinculante

A Autodesk procura resolver qualquer reclamação ou disputa (“Demanda”) informalmente. Se Você ou a Autodesk tiver uma Demanda decorrente ou relacionada a uma Oferta ou a estes Termos, Você e a Autodesk procurarão primeiro resolver a Demanda informalmente fornecendo um aviso da Demanda da maneira descrita abaixo em Avisos e cooperando com a outra parte para tentar resolver o assunto amigavelmente. Se a Demanda não for resolvida por meio da resolução informal de litígios no prazo de 30 dias após o recebimento do aviso de uma Demanda, qualquer das partes poderá prosseguir com a resolução formal de litígios.

Você e a Autodesk concordam com uma arbitragem individual vinculante de qualquer Demanda decorrente ou relacionada a uma Oferta ou a estes Termos e renunciam a qualquer direito de ir ao tribunal para um julgamento perante um juiz ou júri. A Lei Federal de Arbitragem dos Estados Unidos, incluindo suas disposições processuais, e não a lei estadual, rege a interpretação e a aplicação dessa disposição de resolução de disputas. A arbitragem será conduzida pela ADR Services de acordo com suas regras e conforme estabelecido nesta Seção 17.4. Para iniciar a arbitragem, uma parte deve enviar por escrito uma demanda para a arbitragem que descreva a Demanda e o pedido de reparação com os detalhes exigidos pelas regras da ADR Services (“Demanda”). Qualquer demanda de você para a Autodesk deve ser enviada para Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer. Qualquer Demanda da Autodesk para Você deve ser enviada para o endereço que Você forneceu durante o processo informal de resolução de disputas descrito acima ou, se nenhum endereço foi fornecido, enviada conforme descrito na Seção 17.11 (Avisos) abaixo.

(ii) Taxas de arbitragem vinculante

O pagamento de todas as taxas de arbitragem será regido pelas regras da ADR Services, exceto na medida em que quaisquer taxas (incluindo honorários advocatícios) e custos pagos por qualquer uma das partes sejam realocados mediante ordem do árbitro após a determinação de que (1) Você ou a Autodesk violou qualquer uma das disposições desta Seção 17.4, (2) a substância da Sua Demanda ou da Demanda da Autodesk, ou do Seu pedido de reparação ou da Autodesk, foi frívola ou apresentada com um objetivo inadequado ou (3) a realocação é permitida pela lei aplicável. Se a Autodesk apresentar uma Demanda contra Você, a Autodesk pagará todos os honorários da ADR Services associados à Demanda. Se Você apresentar uma Demanda contra a Autodesk, Você e a Autodesk dividirão esses honorários igualmente. Além disso, se o árbitro determinar que Você não tem condições de pagar qualquer parte desses honorários da ADR Services, a Autodesk os pagará por Você.

(iii) Arquivamento em massa

Se Você apresentar uma Demanda contra a Autodesk que seja semelhante às Demandas de pelo menos 24 outros clientes ou usuários, ou se Você e pelo menos 24 outros clientes ou usuários com Demandas contra a Autodesk forem representados pelos mesmos advogados ou por advogados que estejam coordenados entre si (em ambos os casos, um “Arquivamento em Massa”), você e a Autodesk concordam com o seguinte protocolo:

A ADR Services atribuirá aleatoriamente números sequenciais a cada uma das Demandas incluídas em um Arquivamento em Massa, após o que as Demandas numeradas de 1 a 10 serão designadas como “Casos de Teste Iniciais” e serão encaminhadas para arbitragem. As taxas de submissão da arbitragem serão pagas apenas para os Casos de Teste Iniciais; para todas as outras Demandas, as taxas de registro (associadas a qualquer consideração do árbitro das outras Demandas) serão mantidas em suspenso, e nem Você nem a Autodesk serão obrigados a pagar essas taxas de submissão. O árbitro proferirá uma sentença final para os Casos de Teste Iniciais em até 180 dias após a conferência inicial pré-audiência, a menos que tal período seja estendido pelo árbitro. Em seguida, os resultados dos Casos de Teste Iniciais serão entregues a um mediador, e esse mediador e as partes terão 90 dias a partir da nomeação do mediador (o “Período de Mediação”) para chegar a um acordo ou determinar uma resolução ou metodologia substantiva para resolver as Demandas restantes. Se as partes não conseguirem resolver as Demandas restantes durante o Período de Mediação, qualquer uma das partes poderá optar por não participar do processo de arbitragem vinculante e prosseguir com as Demandas restantes em juízo. O aviso de qualquer recusa deve ser fornecido por escrito no prazo de 60 dias após o encerramento do Período de Mediação. Na ausência de aviso de uma recusa, as Demandas restantes serão arbitradas individualmente na ordem determinada pelos números sequenciais atribuídos às Demandas no Arquivamento em Massa. As taxas de submissão de cada Demanda serão devidas após o início da arbitragem dessa Demanda.

(iv)Determinação da arbitrabilidade, execução de direitos

O árbitro terá o direito de determinar a arbitrabilidade de qualquer Demanda.

Não obstante a disposição de arbitragem acima, cada parte poderá fazer valer seus direitos ou dos seus licenciadores de patente, direitos autorais ou marcas registradas em qualquer juízo de jurisdição competente.

(c) Renúncia a ações coletivas ou consolidadas

Todas as Demandas decorrentes de ou relacionadas a uma Oferta ou a estes Termos devem ser arbitradas ou pleiteadas individualmente e não coletivamente. Demandas de mais de um cliente ou usuário não podem ser arbitradas ou pleiteadas em conjunto ou consolidadas com as de qualquer outro cliente ou usuário.

(d) Medidas cautelares e outros pedidos de reparação equitativos

Não obstante quaisquer outras disposições destes Termos, se uma Demanda estiver sujeita a resolução perante o juízo ou juízos especificados de acordo com a Seção 17.4(a) (Geral) acima, a Autodesk poderá solicitar medidas cautelares e outros recursos equitativos (ou equivalentes) em qualquer jurisdição ou foro, incluindo qualquer tribunal disponível. Se uma Demanda estiver sujeita a arbitragem, qualquer uma das partes poderá solicitar a um tribunal de jurisdição competente as medidas cautelares necessárias para preservar os direitos das partes, incluindo penhoras ou liminares pré-arbitragem, e qualquer solicitação desse tipo não será considerada incompatível com o acordo de arbitragem, ou uma renúncia a tal acordo.