Autodesk er selskapet som lager programvare for dem som lager gjenstander. AutoCAD er et programvareabonnement som Autodesk har utviklet og tilbyr designere over hele verden. AutoCAD er en programvare for CAD-design som arkitekter, ingeniører og fagfolk innen byggebransjen stoler på for å lage presise 2D- og 3D-tegninger.