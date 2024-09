Simuler akkurat slik du vil ha det, og utnytt skybasert eller lokal databehandling for å levere svært nøyaktige hydrauliske og hydrologiske simuleringer. Skyfunksjoner forbedrer simuleringseffektiviteten for å hjelpe deg med å ta klare og avgjørende tekniske beslutninger. Effektiviser modellbyggingen og dataregistreringen for å få mer tid til å tolke resultater.