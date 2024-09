Mens CAMplete TruePath og CAMplete TurnMill har mange like egenskaper, er det noen betydelige forskjeller. Hvilket CAMplete-produkt som velges varierer avhengig av maskintype og bruksområde.



CAMplete TruePath anbefales for bruk med 3- til 5-aksede fresemaskiner, mens CAMplete TurnMill anbefales for brukere av Nakamura-Tome multi-tasking-maskiner.