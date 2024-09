Moldflow Adviser gir veiledning om produksjonsevne og retningsbestemt tilbakemelding for termoplastiske del- og støpeformdesign, basert på høykvalitetsresultater for materialflyt, støpeformkjøling og delvridning.

Moldflow Insight gir detaljerte resultater for materialflyt, kjøling og vridning for både sprøytestøpeprosesser og presstøpeprosesser. Moldflow Insight gir muligheten for ytterligere kontroll på materialer, maskiner, støpeformer og prosesser.

Automatisering med skript/API akselererer oppsett og etterbehandlingsfunksjoner. Støtte gis for både termoplastiske og varmeherdede materialer, samt tilpasning av materialer for delinnlegg og støpeforminnlegg. Avanserte støpemetoder, for eksempel gassassistert sprøytestøping, presstøping med innsprøytning, samtidig sprøytestøping, mikrocellebasert sprøytestøping og mange flere, er tilgjengelige for å finne det beste alternativet for din del. Moldflow Insight har også avansert tilpasning av prosessen, inkludert muligheten til å velge støpemaskin, spesifisere ventilporter, justere støpeformmaterialer, løse for en Design of Experiments (DOE) eller parametrisk studie, og mye mer.