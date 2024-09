For nye bestillinger eller bestillinger som legges inn 14. desember 2020 eller senere:



For et eksisterende abonnement

Logg på Autodesk-kontoen din på manage.autodesk.com.

Det er to steder du kan administrere betalingsmåtene dine:

Under Fakturering og bestillinger, klikk på Abonnementer og kontrakter. Fra listen over programvare klikker du på abonnementet som er knyttet til bankkortet du vil endre.

I visningen for individuelt abonnement klikker du på Rediger under betalingsinformasjonen din

I denne visningen kan du redigere faktureringsadressen og utløpsdatoen. Hvis kortnummeret er endret, legger du til kortet som et nytt kort

Hvis du vil legge til et nytt kort eller endre til en ny betaling, for eksempel PayPal eller direkte belastning, klikker du på Endre betalingsmåte. Under Fakturering og bestillinger, klikker du på Betalingsmetoder. Se alle betalingsalternativene dine på et sted og gjør endringer på tvers av abonnementer. Du kan redigere, slette eller endre betalingsmåten som er knyttet til hvert abonnement.

Bestille et nytt abonnement

For et nytt abonnement kan du bruke en betalingsmåte som allerede er lagret i kontoen din, eller du kan legge til et nytt kort eller en ny betalingsmåte som en del av betalingsprosessen.

Hvis du ikke er sikker på om informasjonen for et eksisterende kort er oppdatert, skriver du det inn på nytt som et nytt kort.

For bestillinger mellom 09.12.19 og 14.12.20:



Gå til Administrer abonnementer.. Klikk på betalingsmetoden for abonnementet du ønsker å oppdatere.

For bestillinger før 09.12.19:

Hvis du må oppdatere kredittkortnummeret eller utløpsdatoen som er knyttet til din automatiske fornyelse, kan du klikke her og angi e-postadressen som er knyttet til bestillingen, sammen med passordet. Hvis du ikke kjenner passordet, kan du klikke her for å få det. Når du har logget på siden for betalingsinformasjon, klikker du på Rediger for å oppdatere den eksisterende kredittkortinformasjonen. Klikk deretter på Send inn for å lagre den når du har fullført endringene.

Ring vår kundeservice for å snakke med en av representantene våre hvis du trenger hjelp med denne prosessen. Av sikkerhetsmessige årsaker må du aldri sende kredittkortnummer i e-post.