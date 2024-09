Autodesk Fusion med Netfabb er et programvareverktøy for additiv produksjon som blant annet brukes til klargjøring, rengjøring, skjæring, verktøybanegenerering og simulering av additiv produksjon. Du kan bruke Netfabb til å automatisere additive produksjonsprosesser, organisere og plassere deler for å bygge innpakking, rydde opp i nettverksdata slik at de blir produksjonsklare og i tillegg opprette egendefinerte adaptive gitterformer. Autodesk Fusion med Netfabb er et ideelt verktøy for industrielle arbeidsflyter for additiv produksjon, uansett teknologi.