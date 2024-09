Flame Assist er en kompatibel, tidslinjesentrert assistentarbeidsstasjon for Flame, en programvare for 3D-komposisjon, VFX og kreativ redigering. Flame Assist gir den høyeste funksjonskorrespondansen til Smoke. Smoke har et delsett av Flame Assist-funksjoner, noe som betyr at du får flere muligheter ved å oppgradere til Flame Assist.