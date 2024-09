AutoCAD LT kan kjøres på Microsoft® Windows® og Apple® macOS®. Se systemkravene for AutoCAD LT (engelsk) for mer informasjon.



Alle AutoCAD LT-abonnementer inkluderer AutoCAD på nett og mobil. AutoCAD på mobil kan kjøres på iOS, Android og Windows. Se systemkravene for AutoCAD på mobil (engelsk) for versjonsdetaljer. AutoCAD på nettet støttes av 64-biters Google Chrome, 64-biters Mozilla Firefox og 64-biters Microsoft Edge på Windows eller Mac. Se systemkravene for AutoCAD på nett for versjonsdetaljer.