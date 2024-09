Start prøveversjonen din, og klikk på «Abonner nå» på prøveversjonsskjermen, eller kjøp Revit her. Når du kjøper abonnementet, må du oppgi samme e-postadresse og passord som du bruker for å logge på prøveversjonen. Finn ut mer om hvordan du gjør en prøveversjon om til et betalt abonnement.