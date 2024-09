For å begynne med Info360 Insight logger du på info360.com med Autodesk-kontolegitimasjonen og firmadomenenavnet. Kontroller at det finnes et gyldig Info360 Insight-produktabonnement for teamet på Autodesk-kontoen din, og at du er tilordnet som administrator. Deretter oppretter du en hub for teamet fra Autodesk-kontoen (manage.autodesk.com). Hvis det finnes flere team, krever hvert av dem en hub. Når huben er opprettet og Info360 Insight aktivert, blir du omdirigert til Info360 Insight-siden.

Viktige lenker til hjelpefiler: