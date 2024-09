Ta det gratis InfoWater Pro-kurset for å forstå hvordan du kobler til ArcGIS Pro, oppretter en vannprosjektfil, konfigurerer preferanser for modelleringsarbeid, utvikler hva om-scenarioer for å teste et bredt spekter av vannsystemalternativer, setter opp steady state-simuleringer og langvarige simuleringer og ser gjennom resultatene.