Standard-pakken følger med alle produktabonnementer og koster ikke noe ekstra.



For å oppgradere til en Premium-pakke kjøper du samme antall Premium-pakkeabonnementer som antall produktabonnementer du har. Vi ser på det nåværende antallet underliggende kvalifiserte produktabonnementer og gir deg et tilbud.



Kun 3-årige Premium-pakker: For alle ekstra produktabonnementer som er kjøpt i løpet av 3-årsperioden, må du kjøpe det samme antallet ekstra Premium-pakkeabonnementer for å fortsette å ha tilgang til fordelene med Premium-pakken for disse ekstra produktabonnementene. Du kan når som helst kjøpe flere produktabonnementer, og vi venter med å innhente de ekstra Premium-abonnementene til slutten av hvert år. Vi refererer til dette som din oppfyllelse ved årsdagen. Det vil være en oppfyllelse ved slutten av det første året og det andre året (den første og andre årsdagen for Premium-pakkens startdato). I løpet av denne tiden vil du motta et varsel om antall Premium-abonnementer du må legge til for å matche antall produktabonnementer du la til tidligere på året. Vær oppmerksom på at vi bare kan legge til Premium-abonnementer ved oppfyllelse. Hvis du vil redusere Premium-abonnementene dine, kan du gjøre dette ved neste fornyelse. På det tidspunktet vil du kunne justere antall Premium-abonnementer og kjøpe flere eller færre Premium-abonnementer, avhengig av dine behov. Få mer informasjon fra Autodesk kunnskapsnettverk (engelsk).



Ta kontakt med Autodesk-representanten din for informasjon om Enterprise Business Agreements.