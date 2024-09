Character Generator er utstyrt med kraftige verktøy for 3D-design og animasjon og gir grafikere et nettbasert laboratorium der de kan lage fullt riggede 3D-figurer for animasjonspakker og spillmotorer.

Sammenslåing av utgangsfigurer – Slå sammen to utgangsfigurer fra et bibliotek for å lage din egen unike 3D-figur.

– Slå sammen to utgangsfigurer fra et bibliotek for å lage din egen unike 3D-figur. Tilpass figuregenskaper – Tilpass og finjuster 3D-figuren fra en katalog med over 100 kroppstyper, antrekk, frisyrer og fysiske attributter i noen få enkle trinn.

– Tilpass og finjuster 3D-figuren fra en katalog med over 100 kroppstyper, antrekk, frisyrer og fysiske attributter i noen få enkle trinn. Velg figurer som er klare for animering – Velg fra et utvalg riggede figurmodeller som kan brukes i animasjonspakker og spillmotorer.