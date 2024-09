For bedre å imøtekomme behovene til media- og underholdningsbransjen har vi videreutviklet Autodesk Maya LT-programvaren og skapt Autodesk Maya Creative: en fleksibel og rimeligere versjon av Maya med kraftige verktøy for modellering, animasjon og rendring. Vi har fjernet begrensninger som redusert polygonmengdeeksport og lagt til flere nye funksjoner, inkludert rendringsfunksjoner, for å gi deg et mer robust verktøysett for å lage 3D-innhold av høy kvalitet.