Autodesk Fusion med PowerInspect-programvare brukes av produsenter til å overvåke og kontrollere kvaliteten på delene som produseres, samt av inspektører og kvalitetskontrollingeniører for å inspisere deler. CNC-maskinoperatører som bruker verifisering på maskinen, bruker også PowerInspect-programvare for å hjelpe til med oppsett og måling av deler, slik at deler produseres etter spesifikasjon og innenfor toleranse.