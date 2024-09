Det distribuerbare NWC-fileksportverktøyet gjør det mulig for prosjektteam som bruker Navisworks-programvare, å generere komplette prosjektmodeller for simulering og analyse. Teammedlemmer kan opprette optimerte NWC-filer direkte fra designprogrammer, uten å trenge en egen lisens for Navisworks. NWC-eksportverktøyet fungerer med en rekke produkter, inkludert AutoCAD- og Revit-programvare, samt 3ds Max, Bentley MicroStation og Graphisoft ArchiCAD-programvare. NWC-filformatet støtter overføring av både objektgeometri og tilknyttede metadata.

