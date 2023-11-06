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Yaratıcılığınıza ve sorun çözme yeteneğinize odaklanmanızı sağlayacak tasarım ve analiz yazılımı ile müşteri beklentilerinin ötesine geçin.
Bulut tabanlı ortak bir veri ortamıyla proje iş birliğini ve performansını geliştirin.
Akıllı model tabanlı tasarım ve görev otomasyonu benimseyerek önemli tasarım zorluklarına odaklanabilirsiniz.
—Jeremy Benseman, Direktör Yardımcısı ve Grup Teknoloji Müdürü, Ignite Architects
– Tony Fiorillo, Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan, CUBE 3
—Emilio Hernandez, Dijital Uygulama Stüdyosu için İşlemsel tasarım Lideri, TVS Design
–Adam Sjödin, Mimar, Şehir Plancısı ve Dijital Stratejist, Sweco Architects