Geliştirilmiş tasarım süreçleri için entegre iş akışları

En iyi fikirlerinizi hayata geçirin.

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Mimarlar AEC Collection’ı neden kullanıyor?

Tasarım kalitesini artırın

Yaratıcılığınıza ve sorun çözme yeteneğinize odaklanmanızı sağlayacak tasarım ve analiz yazılımı ile müşteri beklentilerinin ötesine geçin.

Birlikte daha iyi çalışın

Bulut tabanlı ortak bir veri ortamıyla proje iş birliğini ve performansını geliştirin.

Tasarım sürecini hızlandırın

Akıllı model tabanlı tasarım ve görev otomasyonu benimseyerek önemli tasarım zorluklarına odaklanabilirsiniz.

Mimarlar AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

Revit 2024’ün Snowdon Kuleleri’nden mimari detayları gösteren arayüzü

Revit ile detaylı tasarım

Autodesk Forma’nın kullanılan analizi gösteren arayüzü

Autodesk Forma’da analizleri karşılaştırma

Önünde arabalar ve yayalar bulunan Snowdon Kuleleri’ni gösteren görselleştirme

Revit için Twinmotion kullanılarak Snowdon Kuleleri’nin görselleştirilmesi

Autodesk Docs kullanıcı arayüzü, Snowdon Kuleleri ile ilgili dosyaların listesi

Autodesk Docs kullanarak iş birliği ve veri yönetimi
Revit 2024’ün Snowdon Kuleleri’nden mimari detayları gösteren arayüzü

Revit ile detaylı tasarım

Autodesk Forma’nın kullanılan analizi gösteren arayüzü

Autodesk Forma’da analizleri karşılaştırma

Önünde arabalar ve yayalar bulunan Snowdon Kuleleri’ni gösteren görselleştirme

Revit için Twinmotion kullanılarak Snowdon Kuleleri’nin görselleştirilmesi

Autodesk Docs kullanıcı arayüzü, Snowdon Kuleleri ile ilgili dosyaların listesi

Autodesk Docs kullanarak iş birliği ve veri yönetimi

Autodesk uzmanlarıyla canlı ve isteğe bağlı olarak bağlantı kurun

AEC Collection’ın beceri setinizi genişleten araçlarla yaratıcılığınızı nasıl geliştirebileceğini öğrenmek için web seminerlerimize katılın.

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