Hassas ve öngörülebilir bir şekilde inşa etmek için güçlü BIM ve CAD iş akışlarını kullanın

Birden çok disiplini barındıran iş akışları ve kaliteyi, maliyeti ve zamanlamayı daha iyi kontrol etmenize yardımcı olan bulut tabanlı belge yönetimi araçlarıyla beceri setinizi genişletin.

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İnşaat uzmanları neden AEC Collection’ı kullanıyor?

Riskleri erkenden azaltın

Tek bir belge yönetim platformu ile tasarım ve inşaatta kalite, maliyet ve planlamayı daha iyi kontrol edin.

Maliyet doğuran iş tekrarlarından kaçının

AEC Collection’daki güçlü 3B koordinasyon araçlarıyla çakışmaları, hataları ve eksiklikleri tespit edin.

Yeniliklere yön verin

Planlama ve maliyet simülasyonu ile projelerinizi geleceğe hazırlayın.

İnşaat uzmanları AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

Tasarımı imalata bağlama (video: 2:41 dk.)

Beton imalatı (video: 4:24 dk.)

Dokümantasyon için Advance Steel ve Revit birlikte çalışabilirliği (video: 2 dk.)

Tasarımı imalata bağlama (video: 2:41 dk.)

Beton imalatı (video: 4:24 dk.)

Dokümantasyon için Advance Steel ve Revit birlikte çalışabilirliği (video: 2 dk.)

İnşaat uzmanları AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

MEP için tasarımdan imalata süreç ve koordinasyon (video: 1:40 dk.)

Revit’te tasarımdan imalata iş akışı (video: 2:04 dk.)

Kapsamlı imalat üretim uzantısı (video: 1:22 dk.)

MEP için tasarımdan imalata süreç ve koordinasyon (video: 1:40 dk.)

Revit’te tasarımdan imalata iş akışı (video: 2:04 dk.)

Kapsamlı imalat üretim uzantısı (video: 1:22 dk.)

İnşaat uzmanları AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

Malzeme ölçümü (video: 3:01 dk.)

Ticari yapıda model koordinasyonunun 3B görünümü

Navisworks’te 3B model koordinasyonu

Autodesk Docs’ta yazılım içi çakışma algılama görünümü

Autodesk Docs’ta çakışma algılama incelemesi

Malzeme ölçümü (video: 3:01 dk.)

Ticari yapıda model koordinasyonunun 3B görünümü

Navisworks’te 3B model koordinasyonu

Autodesk Docs’ta yazılım içi çakışma algılama görünümü

Autodesk Docs’ta çakışma algılama incelemesi

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