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Tek bir belge yönetim platformu ile tasarım ve inşaatta kalite, maliyet ve planlamayı daha iyi kontrol edin.
AEC Collection’daki güçlü 3B koordinasyon araçlarıyla çakışmaları, hataları ve eksiklikleri tespit edin.
Planlama ve maliyet simülasyonu ile projelerinizi geleceğe hazırlayın.
—Mike Zivanovic, Sanal Tasarım ve İnşaat (VDC) Yöneticisi, Local 597
—Sam Kepner, BIM Yöneticisi, Kirlin Group
—Stefan Pruckmayr, İş Birimi Dijital Hizmetler Yöneticisi, Doka
—RenWei Wan, BIM Yöneticisi, China Construction First Group