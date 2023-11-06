Yapı mühendisleri çözüm paketini neden kullanıyor?

Toplam tasarım süresini azaltın

Sıkıcı, tekrar eden modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltın. Düzeltme ve iş tekrarı ihtiyacını en aza indirin.

Hataları ve iş tekrarını azaltın

Ayrıntılı 3B yapılar ve 2B belgeler oluşturun. Tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş sağlayın.

İş birliğini arttırın

Birden çok disiplin bulunan ekip içinde tek bir doğruluk kaynağıyla güvenli bir şekilde bağlantı sağlayın. Kolayca oluşturun, atayın ve değişiklikleri ve sorunları izleyin.

Yapı mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanır?

Analitik ve fiziksel yapısal modelleri yan yana gösteren Revit kullanıcı arayüzü.

Revit’te entegre yapısal analiz

3B modeli ve optimizasyon seçeneklerinden oluşan bir menüyü gösteren kullanıcı arayüzü

Robot Structural Analysis Professional’da yapısal tasarımı optimize edin

Dairesel bir otopark rampasının inşaat demiri görünümlerini gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Revit’te beton tasarım oluşturun

3B modelde çelik bağlantıları gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Revit’te çelik bağlantılar tasarlayın
Analitik ve fiziksel yapısal modelleri yan yana gösteren Revit kullanıcı arayüzü.

Revit’te entegre yapısal analiz

3B modeli ve optimizasyon seçeneklerinden oluşan bir menüyü gösteren kullanıcı arayüzü

Robot Structural Analysis Professional’da yapısal tasarımı optimize edin

Dairesel bir otopark rampasının inşaat demiri görünümlerini gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Revit’te beton tasarım oluşturun

3B modelde çelik bağlantıları gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Revit’te çelik bağlantılar tasarlayın

Yapı mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanır?

Öndöküm ve çelik bağlantı otomasyonu perspektiflerini gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Çelik bağlantı otomasyonu

Revit’te Dynamo analiz penceresi girişi ile kavisli çerçeve modeli

Kavisli, yapısal çerçeve

Belge yönetimi seçeneklerini gösteren Autodesk Docs kullanıcı arayüzü

Autodesk Docs’ta tüm tasarım belgelerinizi yönetin

Sınıf algılama sonucu penceresi girişi olan bir yurt salonunun yapısal modelini gösteren Navisworks kullanıcı arayüzü

Tasarım incelemesi ve çakışma tespiti
Öndöküm ve çelik bağlantı otomasyonu perspektiflerini gösteren Revit kullanıcı arayüzü

Çelik bağlantı otomasyonu

Revit’te Dynamo analiz penceresi girişi ile kavisli çerçeve modeli

Kavisli, yapısal çerçeve

Belge yönetimi seçeneklerini gösteren Autodesk Docs kullanıcı arayüzü

Autodesk Docs’ta tüm tasarım belgelerinizi yönetin

Sınıf algılama sonucu penceresi girişi olan bir yurt salonunun yapısal modelini gösteren Navisworks kullanıcı arayüzü

Tasarım incelemesi ve çakışma tespiti

Autodesk uzmanlarıyla canlı ve isteğe bağlı olarak bağlantı kurun

AEC Collection’ın hataları azaltırken üretkenliği ve iş birliğini nasıl artırabileceğini öğrenmek için web seminerlerimize katılın.

“Her bir yazılım parçasının en iyi özelliklerinden yararlanıyoruz ve tüm proje boyunca bunların birlikte çalışmasını sağlıyoruz. Bilgilerin senkronize edilmesi ve 3B ortama bağlanması gerçekten harika.”

—Mike Vogel, Yönetici, Graef

Diğer rolleri keşfedin

Bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?