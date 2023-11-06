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Sıkıcı, tekrar eden modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltın. Düzeltme ve iş tekrarı ihtiyacını en aza indirin.
Ayrıntılı 3B yapılar ve 2B belgeler oluşturun. Tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş sağlayın.
Birden çok disiplin bulunan ekip içinde tek bir doğruluk kaynağıyla güvenli bir şekilde bağlantı sağlayın. Kolayca oluşturun, atayın ve değişiklikleri ve sorunları izleyin.
—Mike Vogel, Yönetici, Graef