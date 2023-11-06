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Entegre tasarım analizi, dokümantasyon, koordinasyon, detaylandırma ve imalat yoluyla daha yüksek performans sağlayan, daha sürdürülebilir MEP sistemleri sunun.
Alan ve bölge gereksinimlerini tanımlayın, yükleri hesaplayın ve boru, kanal ve tesisatı yapısal bağlamla modelleyin.
Tek bir tutarlı malzeme, işçilik ve üretim kaynağı içeren imalat yoluyla tahmini desteklemek için ayrıntılı MEP modellemesini kullanın.
—Bimal Patwari, Kurucu ve CEO, Pinnacle Infotech