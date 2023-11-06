MEP mühendisleri neden AEC Collection’ı kullanıyor?

Birden fazla disiplini entegre edin

Entegre tasarım analizi, dokümantasyon, koordinasyon, detaylandırma ve imalat yoluyla daha yüksek performans sağlayan, daha sürdürülebilir MEP sistemleri sunun.

Kapsamlı MEP sistemleri tasarlayın

Alan ve bölge gereksinimlerini tanımlayın, yükleri hesaplayın ve boru, kanal ve tesisatı yapısal bağlamla modelleyin.

MEP aileleri modelleyin

Tek bir tutarlı malzeme, işçilik ve üretim kaynağı içeren imalat yoluyla tahmini desteklemek için ayrıntılı MEP modellemesini kullanın.

MEP mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

HVAC düzenini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Mekanik kontrol cihazları ve sıhhi tesisat ekipmanlarının seçildiği kategori arama penceresini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Kısmen renkli kodlanmış enerji analizi kaplı Autodesk HQ’nun yapı bilgi modeli

Enerji analizi arayüzü - resim KlingStubbins tarafından sağlanmıştır
HVAC düzenini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Mekanik kontrol cihazları ve sıhhi tesisat ekipmanlarının seçildiği kategori arama penceresini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Kısmen renkli kodlanmış enerji analizi kaplı Autodesk HQ’nun yapı bilgi modeli

Enerji analizi arayüzü - resim KlingStubbins tarafından sağlanmıştır

MEP mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

Mekanik ekipman düzenini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Dağıtımı yönlendirme ve boyutlandırma araçlarını gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Tesis borularına ve dizüstü bilgisayarda boruların 3B modeline bakan iki mühendis

Tesis ekipmanlarının 3B görselleştirilmesi
Mekanik ekipman düzenini gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Dağıtımı yönlendirme ve boyutlandırma araçlarını gösteren Revit kullanıcı arayüzü
Tesis borularına ve dizüstü bilgisayarda boruların 3B modeline bakan iki mühendis

Tesis ekipmanlarının 3B görselleştirilmesi

Autodesk uzmanlarıyla canlı ve isteğe bağlı olarak bağlantı kurun

AEC Collection’ın üretkenliği artırmaya, iş birliğini geliştirmeye ve hataları azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bir web seminerine katılın.

“Neredeyse %30-40 zaman tasarrufu elde ettik. BIM iş akışı olmadan zorlu zaman çizelgesine uymak imkansız olurdu. Tasarımı en iyi şekilde sunabilmemiz sayesinde bizim için %20 maliyet tasarrufu ve mal sahipleri için çok daha fazlasını elde ettik.”

—Bimal Patwari, Kurucu ve CEO, Pinnacle Infotech

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