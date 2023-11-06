“Neredeyse %30-40 zaman tasarrufu elde ettik. BIM iş akışı olmadan zorlu zaman çizelgesine uymak imkansız olurdu. Tasarımı en iyi şekilde sunabilmemiz sayesinde bizim için %20 maliyet tasarrufu ve mal sahipleri için çok daha fazlasını elde ettik.”