İnşaat mühendisleri neden AEC Collection’ı kullanıyor?

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İnşaat mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

AEC Collection kullanılarak inşaat yapısı tasarımı (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı analizi (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı görselleştirmesi (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı modelleme (video: 3:20 dk.)

AEC Collection kullanılarak inşaat yapısı tasarımı (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı analizi (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı görselleştirmesi (video: 3:20 dk.)

İnşaat yapı modelleme (video: 3:20 dk.)

İnşaat mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 1:49 dk.)

Civil 3D’de derecelendirme planı (video: 1:58 dk.)

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 2:30 dk.)

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 1:49 dk.)

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 1:49 dk.)

Civil 3D’de derecelendirme planı (video: 1:58 dk.)

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 2:30 dk.)

AEC Collection kullanarak saha tasarımı (video: 1:49 dk.)

İnşaat mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

AEC Collection kullanılarak yol ve otoyol tasarımı (video: 2:41 dk.)

İnşaat mühendisleri AEC Collection’ı nasıl kullanıyor?

AEC Collection’daki basınçlı boru iş akışı (video: 2:52 dk.)

Saha tasarımı iş akışının bir parçası olarak drenaj analizi (video: 1:49 dk.)

InfraWorks ile drenaj tasarımı (video: 36 sn.)

Su ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı (video: 2:04 dk.)

AEC Collection’daki basınçlı boru iş akışı (video: 2:52 dk.)

Saha tasarımı iş akışının bir parçası olarak drenaj analizi (video: 1:49 dk.)

InfraWorks ile drenaj tasarımı (video: 36 sn.)

Su ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı (video: 2:04 dk.)

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“Artık çevresel açıdan daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir taşıma sistemini ray, tren ve faaliyet teknolojilerinden oluşan bir paket halinde sunabileceğiz.”

—Andreas Rau, Ürün Müdürü, Max Bögl

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