TOPLULUK KAYNAKLARI

Autodesk Community

Autodesk Community; birbirlerine yeni şeyler katan, mesleki uygulamalar geliştiren ve kendi endüstrilerinde yeniliğe önderlik eden müşteriler, iş ortakları ve çalışanlardan oluşan global bir ağdır. Autodesk Community programları kullanıcılarımızın birbiriyle bağlanmasına, sorunlarını çözmesine ve iş değerlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Do you have questions about working remotely or collaborating while using Autodesk products? Visit us every Tuesday for Community Office Hours!

Community'ye katılın

  • Forumları kullanmaya başlayın

    İlk seferiniz mi? Aramıza hoş geldiniz! Forumları kullanmaya başlamak, en iyi uygulamaları öğrenmek ve ilk gönderinizi paylaşmayı öğrenmek için Sıkça Sorulan Sorulara göz atın.

    Forum yolculuğunuza başlayın

  • Bilgilerinizi paylaşın

    Kendinizi alanınızda uzman olarak konumlandırmak için Autodesk Bilgi Ağı'nı kullanın. Makale ve video göndererek diğerlerine yardımcı olun.

    Daha Fazla Bilgi

  • Forumlar

    Teknik sorulara yanıtlar, destek, teknik bilgiler ve tavsiye için ürünlere özel gruplarımıza katılın.

    Forumları ziyaret edin

  • Eğitim Topluluğu

    Her yaş ve beceri düzeyi için eğitimci kaynaklarını, ilham verici akademik içeriği, endüstri tarafından onaylanmış kursları ve sertifikaları keşfedin.

    Öğrenmeye başla

  • Bir kullanıcı grubuna katılın

    Bilmediklerinizi öğrenebileceğiniz, yeni ilişkiler kurabileceğiniz ve bilgilerinizi paylaşabileceğiniz kullanıcı grupları, geliştirici grupları ve çevrimiçi gruplar bulun.

    Bir kullanıcı grubu bulun

  • Construction of the U.S. Olympic Museum in Colorado Springs, Colorado. Autodesk customer, GE Johnson, is the construction manager and general contractor for the museum. GE Johnson uses BIM 360, as well as Revit to visualize projects with 3D modeling and Navisworks to schedule and coordinate subcontractors. Bringing the ambitious design to life required relying on laser scanning to ensure absolute precision.

    Autodesk University

    Meslektaşlarınız ve önde gelen Autodesk uzmanları tarafından verilen isteğe bağlı oturumlara ve topluluk oturumlarına ulaşmak için AU web sitesini ziyaret edin.

    Autodesk University'yi Çevrimiçi Ziyaret Edin (İngilizce)

Sektör Toplulukları

  • Mimari, Mühendislik ve İnşaat

    Mühendis, Mimar ve Tasarımcı meslektaşlarınızla sektör üzerine tartışmalara katılın ve birbirinizle en iyi uygulamaları paylaşın.

    Konuşmaya katılın (İngilizce)

  • Tasarım ve İmalat

    Mühendis, Mimar ve Tasarımcı meslektaşlarınızla sektör üzerine tartışmalara katılın ve birbirinizle en iyi uygulamaları paylaşın.

    Konuşmaya katılın (İngilizce)

  • Medya ve Eğlence

    Mühendis, Mimar ve Tasarımcı meslektaşlarınızla sektör üzerine tartışmalara katılın ve birbirinizle en iyi uygulamaları paylaşın.

    Konuşmaya katılın (İngilizce)