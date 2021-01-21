Autodesk Community; birbirlerine yeni şeyler katan, mesleki uygulamalar geliştiren ve kendi endüstrilerinde yeniliğe önderlik eden müşteriler, iş ortakları ve çalışanlardan oluşan global bir ağdır. Autodesk Community programları kullanıcılarımızın birbiriyle bağlanmasına, sorunlarını çözmesine ve iş değerlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.